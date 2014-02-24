ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Россияне начали стремительно богатеть

11 января 2017, среда, 17:43 – ИА СОЧИ-24

Россияне начали стремительно богатеть
Россияне начали стремительно богатеть
В стране начался рост реальной заработной платы, сообщает в своем мониторинге Высшая школа экономики (ВШЭ). Как отмечают исследователи, положительная тенденция в этой области наметилась впервые с осени 2014 года.
В ВШЭ в целом положительно оценили вторую половину прошедшего года. В докладе экспертов отмечается, что с февраля по июль 2016 года изменения реальной заработной платы в стране колебались в районе нулевой отметки. Однако начиная с конца лета показатели пошли вверх. Так, в августе средняя зарплата выросла на 2,7 процента относительно того же периода двухгодичной давности. В сентябре рост составил почти два процента, а в ноябре 1,7. Что касается размером средней заработной платы по стране, то в ноября прошлого года она составила 36105 рублей, что практически равняется показателям октября 2014 года, когда началось резкое ее падение по причине экономических санкций, ослабления рубля и падения котировок нефтяных цен. Что касается пенсий, то они пока не могут догнать показатели двухгодичной давности. Так, в ноябре 2016 года средний их размер был равен 12428 рублям, что на 7,7 процентов меньше показателей октября 2014.
В то же время в докладе отмечается, что несмотря на сложность экономической обстановки большинство граждан не увидели серьезного ухудшения своего благосостояния. По мнению экспертов, это говорит о привыкании населения в сложившейся ситуации.
Dni.Ru напоминают, что в конце декабря на своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рост реальной заработной платы в России. По мнению главы государства, это является одним из свидетельств окончания кризиса в России и перехода к экономическому росту. "Возникает определенный положительный тренд. Это в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе", – заявил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:43
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»

сегодня, 20:14
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль...»

сегодня, 20:01
Три топ-менеджера уволились из "Почты России"

В руководстве "Почты России" произошли кадровые изменения..»

сегодня, 20:01
Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор

По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»

сегодня, 19:31
Экономисты назвали худшую валюту

В первые десять дней наступившего года худшие результаты среди мировых валют показала турецкая лира. По отношению к доллару она опустилась на 8,6%...»

сегодня, 19:28
Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online

В Нью-Йорке проходит первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа..»

сегодня, 19:00
В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину

Вечером 11 января в Подмосковье случилось страшное ДТП..»

сегодня, 19:00
Заменители сахара приближают смерть

Ученые выяснили, что потребление искусственных подсластителей отрицательно сказывается на здоровье людей и увеличивают риск смерти. Удручающая ситуация сложилась в этом отношении в США...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:43
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»

сегодня, 20:14
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль...»

сегодня, 20:01
Три топ-менеджера уволились из "Почты России"

В руководстве "Почты России" произошли кадровые изменения..»

сегодня, 20:01
Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор

По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»

сегодня, 19:31
Экономисты назвали худшую валюту

В первые десять дней наступившего года худшие результаты среди мировых валют показала турецкая лира. По отношению к доллару она опустилась на 8,6%...»

сегодня, 19:28
Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online

В Нью-Йорке проходит первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа..»

сегодня, 19:00
В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину

Вечером 11 января в Подмосковье случилось страшное ДТП..»

сегодня, 19:00
Заменители сахара приближают смерть

Ученые выяснили, что потребление искусственных подсластителей отрицательно сказывается на здоровье людей и увеличивают риск смерти. Удручающая ситуация сложилась в этом отношении в США...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.