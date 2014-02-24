Россияне назвали главное событие 2016 года

26 декабря 2016, понедельник, 13:31 – ИА СОЧИ-24



Россияне назвали главное событие 2016 года

Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года жители России считают самым важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня россияне придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.Как свидетельствуют данные соцопроса, под впечатлением от победы Трампа оказались 36% респондентов. При этом социологи отметили снижение числа тех, кто считает основным мировым событием борьбу с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Также опрашиваемые отметили Олимпийские игры в бразильском Рио, ставший с 10% голосов третьими в рейтинге наиболее значительных событий в мире в 2016 году, передает "Газета.ру". При этом очередному чемпионату Европы по футболу придали важность всего лишь 4% опрошенных социологами граждан, а колебаниям мировых цен на нефть – 6%. Кроме того, исследователи из "Ромир" выяснили мнение россиян о главном событии внутри страны. Таковым, как оказалось, стал продолжающийся финансово-экономический кризис. Об этом заявили 25% респондентов, при этом еще 17% оказались под сильным впечатлением от высокой инфляции и роста цен на продукты – таковых оказалось 17%. В целом же экономические проблемы страны назвали главными 42% опрошенных социологами граждан. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил о том, что рейтинг президента Владимира Путина находится на отметке в 86%. Кроме того, социологи отметили положительную динамику в оценке россиянами работы правительства и Госдумы. Также исследователи выяснили, что высокое доверие у граждан страны занимает армия, Русская православная церковь и средства массовой информации.

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