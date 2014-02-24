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Россияне назвали главное событие 2016 года

26 декабря 2016, понедельник, 13:31 – ИА СОЧИ-24

Россияне назвали главное событие 2016 года
Россияне назвали главное событие 2016 года
Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года жители России считают самым важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня россияне придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Как свидетельствуют данные соцопроса, под впечатлением от победы Трампа оказались 36% респондентов. При этом социологи отметили снижение числа тех, кто считает основным мировым событием борьбу с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Также опрашиваемые отметили Олимпийские игры в бразильском Рио, ставший с 10% голосов третьими в рейтинге наиболее значительных событий в мире в 2016 году, передает "Газета.ру". При этом очередному чемпионату Европы по футболу придали важность всего лишь 4% опрошенных социологами граждан, а колебаниям мировых цен на нефть – 6%. Кроме того, исследователи из "Ромир" выяснили мнение россиян о главном событии внутри страны. Таковым, как оказалось, стал продолжающийся финансово-экономический кризис. Об этом заявили 25% респондентов, при этом еще 17% оказались под сильным впечатлением от высокой инфляции и роста цен на продукты – таковых оказалось 17%. В целом же экономические проблемы страны назвали главными 42% опрошенных социологами граждан. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил о том, что рейтинг президента Владимира Путина находится на отметке в 86%. Кроме того, социологи отметили положительную динамику в оценке россиянами работы правительства и Госдумы. Также исследователи выяснили, что высокое доверие у граждан страны занимает армия, Русская православная церковь и средства массовой информации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:31
Россияне назвали главное событие 2016 года

Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»

сегодня, 13:13
Поезд метро эвакуировали из-за спутавших стразы с ртутью пассажиров

На станции "Перово" Калининско-Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена из одного из поездов были эвакуированы все пассажиры..»

сегодня, 12:59
Как объяснить любовь с первого взгляда

Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»

сегодня, 12:45
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют три вокзала

В оперативные службы Москвы поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов, передает Life.ru..»

сегодня, 12:31
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В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»

сегодня, 12:30
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