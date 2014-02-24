Россияне отказались от мяса ради овощей

11 января 2017, среда, 12:00 – ИА СОЧИ-24



Россияне отказались от мяса ради овощей

По статистике, в последние годы рацион российских граждан существенно изменился. Так, в среднем по России снизилось потребление мясной и рыбной продукции, а также молока и сахара.В то же время россияне стали отдавать больше предпочтений картофелю, бахчевым культурам и различным овощам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежегодном выпуске сборника "Регионы России. Социально-экономические показатели", подготовленный Федеральной службой государственной статистики. По мнению экспертов, текущую ситуацию на аграрном и продовольственном рынке можно объяснить ростом цен и одновременным падением доходов граждан. В целях экономии население нашей страны постепенно переходит с натуральных продуктов на более бюджетные аналоги. Это в свою очередь может негативно сказаться на здоровье, полагают диетологи. Между тем уменьшение в рационе россиян количества сахара и увеличение потребления овощей обладает несомненным положительным эффектом. По мнению экспертов, изменение рациона россиян может свидетельствовать не только о финансовом кризисе, но и о переходе на здоровое питание.Так, с 2013 по 2015 год россияне стали есть на два килограмма в год меньше мяса (из расчета на одного человека), на пять килограммов меньше рыбы, на девять килограммов молока и молочных продуктов, на один килограмм сахара. Примечательно, что количество съедаемых яиц и хлеба осталось без изменений. За последние десять лет существенно увеличилось потребление овощей и бахчевых. Так, в 2015 году на каждого жителя нашей страны пришлось по 112 килограммов картофеля, что на один килограмм больше, чем с 2012 по 2014 год, и на три килограмма больше, чем в 2005 году. Потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на два килограмма на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 килограмма.Как пояснила газете "Известия" глава Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова, еда – основная статья расходов российских граждан. В настоящее время россияне тратят на нее не менее половины своего бюджета. "В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов", – полагает эксперт. Особенно заметно подорожало молоко –в разных регионах от 25 до 50% по сравнению с 2014 годом, подчеркнула гендиректор АССАГРОС.По ее словам, сейчас объемы производства мяса в России увеличиваются, но это не оказывает существенного влияния на рацион россиян. Пока цены растут, а доходы падают, российские хозяйки будут покупать больше овощей и меньше мяса, заключила Попова.Ранее Федеральная служба государственной статистики опубликовала список продуктов, которые сильнее всего подорожали в 2016 году. Как писали Dni.Ru, рекордный взлет продемонстрировала цена на масло. По данным Росстата, его стоимость в 2016 году выросла на 20%. Также заметно увеличилась цена на другие молочные продукты – в среднем на 9,5%, рыбу и морепродукты – на 8,6%, крупы и алкогольные напитки – на 6,4%, а также хлеб и хлебобулочные изделия – на 5,9%.

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