Россияне получат к празднику четыре выходных дня

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что следующая рабочая неделя будет короткой. По случаю Дня защитника Отечества россиян ждут целых четыре выходных дня. На следующей неделе будет всего три рабочих дня – с 20 февраля по 22 февраля. "При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час", – цитирует "Интерфакс" заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.Замглавы ведомства также уточнил, что с четверга, 23 февраля, и по воскресенье, 26 февраля, россияне будут отдыхать. Он пояснил, что такие мини-каникулы получились из-за переноса выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Он подчеркнул, что сделано это было "в целях рационального использования рабочего времени". При этом в марте россиян ждет всего один выходной день – 8 марта – по случаю празднования Международного женского дня. Праздник придется на среду и поделит рабочую неделю пополам. "Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник, 7 марта, будет короче на один час", – добавил Шкловец. Отметим, что следующие длинные праздники ждут россиян лишь в мае. Так, в связи с Праздником труда 1 мая у граждан будет три выходных дня – с 29 апреля по 1 мая. А День Победы будет отмечен четырьмя днями отдыха – с 6 по 9 мая. Также три выходных дня нас ждут в первом летнем месяце – с 10 по 12 июня в связи с Днем России.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»