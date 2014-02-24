Россияне получили вторые зимние каникулы

16 марта 2017, четверг, 15:00 – ИА СОЧИ-24



Россияне получили вторые зимние каникулы

В 2018 году у жителей России будет несколько традиционных каникул, приуроченных к праздникам. Согласно проекту постановления Минтруда России, подготовленного на этот счет, россиян ждет приятный сюрприз.К первым зимним каникулам, которые продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, добавятся вторые – с 23 по 25 февраля.Затем придет черед мартовских праздников. В честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта.Каникулы в мае следующего года будут несколько усеченными. Первомайские праздники продлятся четыре дня – с 29 апреля по 2 мая. А вот День Победы в 2018-м выпадает на среду, поэтому жители России будут отдыхать всего один день.Зато в июне россиян ждет трехдневный отдых – с 10 по 12. В ноябре будущего года будет три празднично-выходных дня – с 3 по 5.Из-за того что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда). Кроме того, выходные 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, выпадающие на субботу, планируется перенести, соответственно, на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

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