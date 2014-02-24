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Россияне получили вторые зимние каникулы

16 марта 2017, четверг, 15:00 – ИА СОЧИ-24

Россияне получили вторые зимние каникулы
Россияне получили вторые зимние каникулы
В 2018 году у жителей России будет несколько традиционных каникул, приуроченных к праздникам. Согласно проекту постановления Минтруда России, подготовленного на этот счет, россиян ждет приятный сюрприз.


К первым зимним каникулам, которые продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, добавятся вторые – с 23 по 25 февраля.Затем придет черед мартовских праздников. В честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта.Каникулы в мае следующего года будут несколько усеченными. Первомайские праздники продлятся четыре дня – с 29 апреля по 2 мая. А вот День Победы в 2018-м выпадает на среду, поэтому жители России будут отдыхать всего один день.Зато в июне россиян ждет трехдневный отдых – с 10 по 12. В ноябре будущего года будет три празднично-выходных дня – с 3 по 5.Из-за того что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда). Кроме того, выходные 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, выпадающие на субботу, планируется перенести, соответственно, на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

сегодня, 15:58
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Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
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