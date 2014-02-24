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Россияне пьют опасную воду из-под крана

9 марта 2017, четверг, 16:46 – ИА СОЧИ-24

Россияне пьют опасную воду из-под крана
Россияне пьют опасную воду из-под крана
Питьевая вода из-под крана признана годной лишь в двух городах России. В Мосводоканале рассказали о том, как сезонные изменения влияют на процессы очистки воды.
Весной
вопрос качества питьевой воды, поступающей в наши дома, встает особенно остро. Ведь
именно в это время года в канализацию, а затем в водоемы, стекает много грязи. Плохая
водоочистка провоцируют у людей кишечные инфекции, выпадение волос и снижение
иммунитета.
Согласно
данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству
питьевой воды нет претензий только в двух российских городах. Это Москва и
Санкт-Петербург.
А
вот уже в Московской и Ленинградской областях специалисты отмечают микробное и химическое загрязнение, передает "Московский комсомолец". Например, в Ивантеевке, Лобне и
Долгопрудном превышено содержание железа.
В
остальных регионах России питьевая вода доверия вовсе не внушает. В частности,
в Новгородской области в ней выявлено микробное загрязнение и превышение
предельно допустимой концентрации опасных для организма элементов.
В Пскове
превышено содержание железа и хлоридов, в Ростове – железа, в Архангельске,
Владимире и в Ярославле – алюминия. На Ямале сильно превышено содержание железа
и кальция. В Воркуте перебор с кадмием, марганцем и железом. В Томске зашкаливает
содержание в воде из-под крана кремния. Также не удовлетворяет нормативам вода в
Карелии и Мурманске.
"Сезонные изменения влияют на
качество водоподготовки, на нюансы процессов очистки. Могут использоваться
другие коагулянты, в другом количестве", – сообщает представитель пресс-службы
Мосводоканала. Однако на качество питьевой воды, которая поступает в краны
москвичей, весенняя оттепель никак не влияет. Прежде
чем попасть в дома к столичным жителям, вода проходит несколько степеней
очистки. Очистка включает в себя коагулянт – для удаления взвешенных веществ и
мутности; органические загрязнения удаляют с помощью озонирования, а для
обеззараживания применяют гипохлорит натрия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:14
В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
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В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

сегодня, 17:45
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