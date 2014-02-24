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Россияне пьют опасную воду из-под крана
9 марта 2017, четверг, 16:46 – ИА СОЧИ-24
Весной
вопрос качества питьевой воды, поступающей в наши дома, встает особенно остро. Ведь
именно в это время года в канализацию, а затем в водоемы, стекает много грязи. Плохая
водоочистка провоцируют у людей кишечные инфекции, выпадение волос и снижение
иммунитета.
Согласно
данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству
питьевой воды нет претензий только в двух российских городах. Это Москва и
Санкт-Петербург.
А
вот уже в Московской и Ленинградской областях специалисты отмечают микробное и химическое загрязнение, передает "Московский комсомолец". Например, в Ивантеевке, Лобне и
Долгопрудном превышено содержание железа.
В
остальных регионах России питьевая вода доверия вовсе не внушает. В частности,
в Новгородской области в ней выявлено микробное загрязнение и превышение
предельно допустимой концентрации опасных для организма элементов.
В Пскове
превышено содержание железа и хлоридов, в Ростове – железа, в Архангельске,
Владимире и в Ярославле – алюминия. На Ямале сильно превышено содержание железа
и кальция. В Воркуте перебор с кадмием, марганцем и железом. В Томске зашкаливает
содержание в воде из-под крана кремния. Также не удовлетворяет нормативам вода в
Карелии и Мурманске.
"Сезонные изменения влияют на
качество водоподготовки, на нюансы процессов очистки. Могут использоваться
другие коагулянты, в другом количестве", – сообщает представитель пресс-службы
Мосводоканала. Однако на качество питьевой воды, которая поступает в краны
москвичей, весенняя оттепель никак не влияет. Прежде
чем попасть в дома к столичным жителям, вода проходит несколько степеней
очистки. Очистка включает в себя коагулянт – для удаления взвешенных веществ и
мутности; органические загрязнения удаляют с помощью озонирования, а для
обеззараживания применяют гипохлорит натрия.
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