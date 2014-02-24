ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Россияне создали уникальное лекарство от склероза

13 февраля 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24

Россияне создали уникальное лекарство от склероза
Россияне создали уникальное лекарство от склероза
Российские ученые разработали новый лечебный препарат для лиц с рассеянным склерозом "ксемус", который помогает больным быть более социально активными. По словам исследователей, лекарство появится на прилавках аптек не ранее 2020 года.
Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов заявил, что ксемус обеспечивает больным курс эффективной поддерживающей терапии. "Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно", – цитирует его газета "Известия".Также Александр Габибов пояснил, что на данный момент лекарственных средств от рассеянного склероза мало, и, как правило, в случае заболевания врачи выписывают пациенту иностранный копаксон. Он создан на основе нерегулярного полимера из аминокислот."Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает", – рассказал замдиректора ИБХ РАН. При этом он отметил, что ксемус – запатентованная исключительно российская разработка.Лечение копаксоном сейчас обходится в тысячи долларов, уточнил Габибов. Однако ксемус, попав на рынок, войдет в систему ОМС и будет распространяться среди больных бесплатно. Между тем руководитель Центра рассеянного склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров заявил, что на создание действующего лекарства необходимо около 12 лет. "Разработка наших ученых представляется перспективной, но что будет в дальнейшем, трудно сказать. Должны пройти все клинические испытания, прописаны все побочные эффекты и доказана эффективность. Но то, что такая работа ведется, вселяет надежду", – отметил он.По данным Минздрава, в 2014 году в России было зафиксировано 67637 случаев заболевания рассеянным склерозом. В 2015 году этот показатель вырос до 72767 человек.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:13
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком

Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»

сегодня, 18:13
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»

сегодня, 17:30
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч

Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

сегодня, 16:59
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:13
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком

Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»

сегодня, 18:13
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»

сегодня, 17:30
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч

Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

сегодня, 16:59
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.