Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке

2 февраля 2017, четверг, 20:15 – ИА СОЧИ-24



Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, известный своими расследованиями загадочных катастроф, заявил о новом сенсационном открытии. Оно касается пропавшего в ночь с 7 на 8 марта 2014 года малазийского Boeing 777-200.Дегтярев опубликовал в своих аккаунтах обнаруженныеим спутниковые снимки с побережья Южной Африки. На них виден странныйобъект.Исследователь считает, что это ни что иное, как фюзеляж пропавшегомалайзийского Boeing 777-200. "Размеры части фюзеляжа приличные. Длина более шести метрови ширина четыре метра. Предмет характерной цилиндрической формы, видимометаллический", – цитирует радиолюбителя Ura.ru."Возможно это часть фюзеляжа с люком аварийного выхода. Еслия не ошибаюсь, это, вероятно, самый большой обломок пропавшегосамолета", – полагает Дегтярев. Он аргументирует правильность своих выводовтем, что ранее именно на побережье Африки уже находили другие фрагментылайнера.Уралец отмечает, что на снимках объект появился тольков июне 2016 года. Причина того, что его до сих пор не обнаружили, помнению исследователя, состоит в том, что обломок лежит под скалой. Дегтяревпредполагает, что он мог попасть туда после сильного шторма.Наш соотечественниксчитает, что после его находки властям Малайзии стоит возобновить поисковыеработы. "Координаты: 33°28'5.89„S, 18°17'40.18‚E‘", – подсказываетДегтярев малайзийскому МЧС.Отметим, что ВалентинДегтярев прославился в 2012 году заявлением о том, что слышалпо одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощиот пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2. Однакокроме него слов в радиошуме разобрать никто не смог. Перед Новым годом Дегтяревпоразил всех видеороликом, на котором запечатлены фигуры ангеловв небе над Иерусалимом.

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