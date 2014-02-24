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Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
2 февраля 2017, четверг, 20:15 – ИА СОЧИ-24
Дегтярев опубликовал в своих аккаунтах обнаруженные
им спутниковые снимки с побережья Южной Африки. На них виден странный
объект.
Исследователь считает, что это ни что иное, как фюзеляж пропавшего
малайзийского Boeing 777-200. "Размеры части фюзеляжа приличные. Длина более шести метров
и ширина четыре метра. Предмет характерной цилиндрической формы, видимо
металлический", – цитирует радиолюбителя Ura.ru.
"Возможно это часть фюзеляжа с люком аварийного выхода. Если
я не ошибаюсь, это, вероятно, самый большой обломок пропавшего
самолета", – полагает Дегтярев. Он аргументирует правильность своих выводов
тем, что ранее именно на побережье Африки уже находили другие фрагменты
лайнера.
Уралец отмечает, что на снимках объект появился только
в июне 2016 года. Причина того, что его до сих пор не обнаружили, по
мнению исследователя, состоит в том, что обломок лежит под скалой. Дегтярев
предполагает, что он мог попасть туда после сильного шторма.
Наш соотечественник
считает, что после его находки властям Малайзии стоит возобновить поисковые
работы. "Координаты: 33°28'5.89„S, 18°17'40.18‚E‘", – подсказывает
Дегтярев малайзийскому МЧС.
Отметим, что Валентин
Дегтярев прославился в 2012 году заявлением о том, что слышал
по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи
от пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2. Однако
кроме него слов в радиошуме разобрать никто не смог. Перед Новым годом Дегтярев
поразил всех видеороликом, на котором запечатлены фигуры ангелов
в небе над Иерусалимом.
Источник:
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