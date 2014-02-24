Россиянина бросили в тюрьму Испании по заказу США

В Испании полиция задержала российского программиста Станислава Лисова по запросу ФБР и Интерпола. На данный момент, мужчина находится в тюрьме, ожидая экстрадиции в США. Как рассказала жена россиянина Дарья Лисова, стражи порядка задержали их в аэропорту Барселоны, куда пара приехала на отдых. "Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", – цитирует ее слова Russia Today. Полицейские пояснили, что задерживают Станислава на основе запроса американских властей. При этом, никаких официальных обвинений мужчине не предъявили и не объяснили суть происходящего, так как задержание было инициировано другой страной.По словам Дарьи, ее супруг работает программистом в Таганроге, занимается разработкой и поддержкой сайтов. На данный момент, Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Условия его пребывания там "оставляют желать лучшего". Супруга программиста опасается, что решение о его экстрадиции в США будет принято в Мадриде без суда. Ситуация находится на контроле российского посольства в Испании. Как сообщает издание, дипломаты уже отправили запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания Лисова. Американские власти отказались комментировать данный инцидент, предложив обратиться в испанские правоохранительные органы. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов считает задержание россиянина нарушением норм международного права. "Кроме как похищением это назвать нельзя", – подчеркнул эксперт. По его мнению, вероятность экстрадиции в США очень высока, так как решение суда может быть вынесено кулуарно с целью заочного обвинения Станислава Лисова.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»