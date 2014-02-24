Россиянина бросили в тюрьму Испании по заказу США



Украина пустила войска НАТО для броска на Москву сегодня, 15:31 Верховная рада Украины разрешила допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для проведения совместных учений в 2017 году. Соответствующий законопроект был подписан главой государства Петром Порошенко...»

Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане сегодня, 15:30 Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»

Российская модель трагически погибла на аттракционе сегодня, 15:29 Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном китайских парков аттракционов. Девушка скончалась после резкого столкновения со стеной...»

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды сегодня, 15:00 Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: на Москву надвигается снегопад...»



Что иностранцы думают о крещенских купаниях сегодня, 15:00 С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

Белорусские спасатели покорили интернет сегодня, 14:59 Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»

Курс рубля упал после слов Шувалова сегодня, 14:45 "Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»

Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной сегодня, 14:45 Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»