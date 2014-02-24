Россиянина порезали в Аргентине

13 января 2017, пятница, 20:30 – ИА СОЧИ-24



Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса.Туриста Сергея Эрстова из Нижнего Новгорода ограбили с помощью кускалистового металла. Злоумышленники подошли к 23-летнему путешественнику во времяпрогулки.Угрожая острым куском металла, преступникипотребовали у молодого человека его вещи. Турист попытался поговорить созлоумышленниками, но они ранили его и отобрали рюкзак, телефон и бумажник, сообщает портал Los Andes.Довольные наживой грабители попытались улизнутьс места преступления, но их задержали оказавшиеся поблизости полицейские. Россиянинувернули его вещи.Как писали Dni.ru, несколько дней назад на островеСамуи в Таиланде местный житель притворился жертвой наводнения и попросилпомощи у россиянки. Та согласилась отвести его на мотоцикле домой, однако вэтот момент таец ограбил ее и изнасиловал. Полиция обнаружила у злоумышленникавещи туристки и предъявила ему официальные обвинения.В августе у отдыхавшего в Римероссиянина злоумышленники попытались отобрать золотую цепочку. В итоге мужчинапомог стражам порядка задержать одного из нападавших.Напомним, в 2015 годув Мексике на микроавтобус, в котором находились туристы из России, было совершеновооруженное нападение. Неизвестные ограбили граждан России, один нашсоотечественник был ранен в руку.

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