Россиянка расплатилась с долгами ради свадьбы с итальянцем
27 декабря 2016, вторник, 15:00 – ИА СОЧИ-24
Россиянка расплатилась с долгами ради свадьбы с итальянцем
Жительница поселка Мурмаши Мурманской области задолжала банку более 100 тысяч рублей. Судебный пристав постановил временно ограничить ее право выезда за пределы России. "Вскоре в отдел судебных приставов пришла должница и сообщила, что ее не выпускают в Италию на постоянное место жительства, и что у нее там скоро свадьба", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы УФССП России по региону. Женщине объяснили, что запрет не может быть снят, пока она не расплатится по счетам. Дама внесла необходимую сумму и смогла выехать к жениху.
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В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
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