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Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели
7 апреля 2017, пятница, 11:14 – СОЧИ-24
Вице-премьер Ольга
Голодец предложила разрешить россиянкам тратить эти деньги на любые цели. Она
поручила проработать эту идею Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития.
Доплаты к маткапиталу могут
ввести в нашей стране уже с 2018 года, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правительстве. Юрист и
основатель общественного движения "Права родителей"
Виктория Дергунова считает неплохой идею расширить список того, на что можно потратить
маткапитал. Однако, по ее словам, нужно "все делать в рамках разумного".
"Эта выплата ориентирована на улучшение
условий семьи и детей, поэтому именно на ребенка ее и нужно направлять. То есть
варианты, когда родители могут деньги вложить в предпринимательскую
деятельность или оплатить свои долги, лучше исключить", – считает эксперт. Иначе,
по ее мнению, материнский капитал потеряет смысл.
Однако немало родителей и
сейчас тратят выплату из госказны на что хотят. При этом им приходится обходить
закон. "Самый распространенный механизм мошенничества — когда родители
делают вид, что хотят потратить деньги на улучшение жилищных условий, покупают
жилье, а потом его продают и делят деньги", — рассказывает Дергунова.
По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любови
Храпылиной, у материнского капитала есть еще одна слабая сторона —
нестабильность. "Когда мы принимаем закон или значимое для
населения решение, то должны не забывать, что закон должен существовать долго.
У нас же сейчас ситуация с материнским капиталом очень нестабильна", – говорит
профессор.
Источник:
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