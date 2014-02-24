Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели

7 апреля 2017, пятница, 11:14 – СОЧИ-24



Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели

Женщины, родившие до 35 лет второго ребенка, помимо основной суммы материнского капитала в 453 тысячи рублей, получат доплату к нему. Она составит 250 тысяч рублей.Вице-премьер ОльгаГолодец предложила разрешить россиянкам тратить эти деньги на любые цели. Онапоручила проработать эту идею Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития.Доплаты к маткапиталу могутввести в нашей стране уже с 2018 года, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правительстве. Юрист иоснователь общественного движения "Права родителей"Виктория Дергунова считает неплохой идею расширить список того, на что можно потратитьматкапитал. Однако, по ее словам, нужно "все делать в рамках разумного"."Эта выплата ориентирована на улучшениеусловий семьи и детей, поэтому именно на ребенка ее и нужно направлять. То естьварианты, когда родители могут деньги вложить в предпринимательскуюдеятельность или оплатить свои долги, лучше исключить", – считает эксперт. Иначе,по ее мнению, материнский капитал потеряет смысл.Однако немало родителей исейчас тратят выплату из госказны на что хотят. При этом им приходится обходитьзакон. "Самый распространенный механизм мошенничества — когда родителиделают вид, что хотят потратить деньги на улучшение жилищных условий, покупаютжилье, а потом его продают и делят деньги", — рассказывает Дергунова.По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления ЛюбовиХрапылиной, у материнского капитала есть еще одна слабая сторона —нестабильность. "Когда мы принимаем закон или значимое длянаселения решение, то должны не забывать, что закон должен существовать долго.У нас же сейчас ситуация с материнским капиталом очень нестабильна", – говоритпрофессор.

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