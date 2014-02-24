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Россиянок притесняют "налогом на розовое"

13 января 2017, пятница, 10:28 – ИА СОЧИ-24

Россиянок притесняют "налогом на розовое"
Россиянок притесняют "налогом на розовое"
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал об особенностях отечественного потребительского рынка и о том, что ждет недобросовестных производителей в новом году. По мнению эксперта, за последние 25 лет психологический портрет покупателя сильно изменился.
По словам Катырина, сегодняшний потребитель подходит к выбору товаров серьезно и вдумчиво. "Он стал более грамотным, у него есть выбор. Он понимает, где и как должна стоять маркировка, читает состав", – пояснил эксперт. Специалист отметил, что в Россию постепенно приходит общемировая тенденция ограничения потребления. И если старшее поколение продолжает покупать ворох вещей, то молодежь чаще тратит деньги на образование или путешествие, а не на одежду, сообщает газета "Известия". Как отметил Катырин, российский рынок перенял у Запада и другие особенности. Например, в нашей стране существует негласный "налог на розовое" – как и во всем мире. Это означает, что женские товары стоят дороже мужских, даже если их качество и состав одинаковы. "Какие-то категории товаров для женщин стоят дороже на 10-15%, другие – на 1-3%. Ведь женщина — более активный покупатель, чем мужчина. Она любит разнообразие. А производитель и продавец, которые об этом знают, никогда не откажутся от лишней прибыли", – подчеркнул эксперт. К числу самых проблемных категорий товаров Катырин отнес продукты питания и алкогольные напитки. "То, что легко фальсифицируется и продается", – уточнил он. Катырин рассказал о готовящемся законопроекте, направленном на борьбу с незаконным оборотом спиртного. Документ предполагает уголовную ответственность для производителей "черного" алкоголя.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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