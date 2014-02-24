Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы
7 января 2017, суббота, 11:46 – ИА СОЧИ-24
Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы
Рождественская ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала зимы. При этом рождественские морозы побили собственный рекорд за предыдущие годы. В Москве температура воздуха опустилась до 29,8 градуса мороза."Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было", – цитирует ТАСС представителя Гидрометцентра России. "В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Последний раз морозное Рождество (минус 20,4 градуса) наблюдалось в 2015 году. Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов", – уточнил он.В Московской области в ночь на 7 января было еще холоднее. Так, в Клину температура воздуха составила 32,7 градуса мороза, а в Волоколамске – минус 32,2 градуса. Рекордным рождественским морозом считается температура в минус 34,8 градуса, которая была зафиксирована в столице в 1891 году.
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Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»