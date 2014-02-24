Рублю предсказали очередную девальвацию



Семь машин столкнулись на западе Москвы сегодня, 14:45 На Варшавском шоссе в районе пересечения с Коктебельской улицей при движении в сторону центра столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей, передает Life.ru..»

Захарова пошутила о сексе сегодня, 14:30 Мария Захарова вновь порадовала своих фолловеров ироничными комментариями в соцсетях. На сей раз она высказалась о неудачной верстке газетной полосы, где ее фото оказалось по соседству с рекламой некоего афродизиака...»

Поклонская пришла в Госдуму в необычном наряде сегодня, 14:29 Депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на работу в непривычном виде. В День работника прокуратуры она надела белый генеральский китель...»

Россия может отказаться от ядерного оружия сегодня, 14:28 Новым фактором сдерживания на мировой арене может стать высокоточное оружие. Оно заменит ядерные вооружения, а основой группировки носителей современного оружия станут корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами...»



Министры поспорили о пенсионном возрасте сегодня, 13:59 Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал на очередном Гайдаровском форуме о повышении пенсионного возраста. По словам чиновника, правительство не рассматривает реализацию этой меры в 2017 году...»

Как россияне и украинцы избивают друг друга на курортах сегодня, 13:45 Украинцы стараются избегать курортов, на которых отдыхают россияне. Несмотря на общий спад массовых столкновений с гражданами Украины, острые конфликты за рубежом вспыхивают до сих пор...»

Россия вернется в ПАСЕ после изменения регламента организации сегодня, 13:15 Участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы нецелесообразно, пока регламент организации позволяет лишать страны права голоса, убежден Вячеслав Володин. Заявление спикера Госдумы прозвучало в преддверии его встречи с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом...»

Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео сегодня, 13:15 Три иномарки – Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW – столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы..»