Рублю предсказали очередную девальвацию

Эксперты ожидают девальвации рубля по сценарию конца 2014 года. Стоимость барреля нефти при этом упадет в среднем до уровня 45 долларов. О возможном ухудшении положения национальной валюты заявил руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он считает, что в 2017 году произойдет стремительное падение котировок нефти, сообщает "Лента.Ру".Отчасти с ним согласен бывший министр экономики России Сергей Нечаев. По его словам, низкий курс рубля и падение котировок заставят "шевелиться" российскую власть. "Лучше пусть нефть стоит 30 долларов. Тогда жизнь не сразу, но постепенно наладится", – пояснил Нечаев.Эксперты оценили, чем грозит российской экономике истощение средств в Резервном фонде. По их словам, сложившаяся ситуация не является внеплановой, власти могут перейти к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)."Да, формально Фонд национального благосостояния должен направляться на финансирование пенсионной системы. Но значительная часть дефицита бюджета связана с трансфертами в Пенсионный фонд", – отметил завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. Он подчеркнул, что на практике власти могут не потратить средства ФНБ. "Этот фонд будут использовать только в случае необходимости. Есть и другие источники финансирования дефицита бюджета", – пояснил Корищенко.Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что Россия находится в "достаточно комфортной ситуации", так как она может самостоятельно выбирать источник ресурсов. По его мнению, экономика страны может существовать на иностранные заимствования.Собственно, и Резервный фонд еще не окончательно потрачен, и другие источники финансирования есть. Инвесторы понимают, что у Минфина есть выбор. Это позволит заимствовать на хороших условиях.Напомним, что в конце 2014 года Банк России повысил ключевую ставку до 17%, страна перешла на плавающий курс рубля. В результате стоимость евро превысила 100 рублей, доллара – 80 рублей.
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Новым фактором сдерживания на мировой арене может стать высокоточное оружие. Оно заменит ядерные вооружения, а основой группировки носителей современного оружия станут корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами...»
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал на очередном Гайдаровском форуме о повышении пенсионного возраста. По словам чиновника, правительство не рассматривает реализацию этой меры в 2017 году...»
Участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы нецелесообразно, пока регламент организации позволяет лишать страны права голоса, убежден Вячеслав Володин. Заявление спикера Госдумы прозвучало в преддверии его встречи с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом...»