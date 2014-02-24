Руководители комитетов Госдумы получат экспертную поддержку

9 февраля 2017, четверг, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Руководители комитетов Госдумы получат экспертную поддержку

В работе Госдумы VII созыва грядут важные изменения. Завтра, 10 февраля депутаты намерены внести поправки в регламент палаты, согласно которым руководители думских комитетов получат серьезную экспертную поддержку в виде советников. Изменения коснутся и процесса голосования на пленарных заседаниях.Появление советников у глав комитетов Госдумы наобщественных началах поднимет престиж и облегчит условия работы экспертов,полезных в законотворчестве, уверен председатель нижней палаты парламента ВячеславВолодин. Спикер сообщил, что просьбы о привлечении экспертов поступали от самихруководителей комитетов."По три человека у председателя комитета будут экспертыв ранге советников на общественных началах, а дальше начнем эту работу. Будемэтот институт, возможно, развивать", – добавил Володин.Ранее первый вице-спикер Александр Жуков сообщилжурналистам, что на ближайшем заседании Госдума рассмотрит соответствующиепоправки в регламент палаты. Он уточнил, что советников на общественных началахбудут утверждать сами председатели комитетов.До этого советники были положены только председателюГосдумы, а недавно было принято решение о введении такой должности и дляруководителей фракций. "Теперь и главы комитетов получат экспертнуюподдержку при работе над законопроектами – именно такая функция будет у ихсоветников", – сообщил Жуков.Важным изменением регламента станет отмена одного егоустаревшего пункта. В прошлых думских созывах на 17:00 обычно назначали"час голосования" по всем законопроектам, рассматриваемым в этотдень. Теперь депутаты будут голосовать по факту – сразу же после обсуждениякаждого закона. И, наконец, еще одноважное новшество в регламенте – уходит в прошлое практика принятиязаконопроекта в один и тот же день во втором и третьем чтениях.По словам первого вице-спикера, теперь такбудет происходить только в исключительных случаях. И никогда – по тем законопроектам,по которым требуется представление проектов нормативных актов правительствамежду вторым и третьим чтениями. Как ранее поясняли в нижней палате, это нужно,чтобы окончательное чтение не было пустой формальностью.Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил повышение качестваработы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов для весеннейсессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, уже предприняла рядмер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палатытолько лично, за прогулы народные избранники могут поплатиться частью своейзарплаты. Также приняты решения по эффективному расходованию средств,выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатамтеперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок иотправляться в командировки, если не доказана их значимость.

СОЧИ 24