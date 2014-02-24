Рынска назвала ребенка цыган "дебиловатым куском говядины"

21 марта 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24



Рынска назвала ребенка цыган "дебиловатым куском говядины"

Скандально известная журналистка Божена Рынска в очередной раз эпатировала общественность, высказывая свое мнение на резонансную тему. На этот раз, светская львица прокомментировала поведение водителя, который сбил шалившего на дороге ребенка."Всем светлым человечкам: представьте, что у вас на этаже живет многодетная цыганская семья с умственно-отсталым старшеньким. Который пуляется железячками по вашей машине и вашей собачке. А его уошные братики, дети веселого ужина, разрисовывают лифт и стены вашего подъезда", – написала Рынска у себя в Facebook.По мнению журналистки, водитель не должен был совершать наезд на шалившего "дебиленка", однако он был обязан физически его наказать. "По шее дать должен был. Будущий вандал надолго запомнит, что чужое имущество неприкосновенно", – заявила Божена. После этого светская львица задалась вопросом о том, что важнее – жизнь ребенка или целостность автомобиля. "Смотря какого ребенка. Люди не равны. Машина – творение божье. Сколько сил, ума, таланта, человеко-десятилетий было потрачено, чтобы создать это чудо. В машине любви к человеку больше, чем во всей Библии", – рассуждает Божена.В итоге, журналистка пришла к выводу, что автомобиль гораздо важнее, чем "лишний человечек". "Дебил из многодетной цыганской семьи, начинающий вандал и будущий отравитель жизни всего подъезда, а то и дома. Так вот, что ценнее – перл создания, чудо техники или дебиловатый кусок говядины, рисующий на стенах?", – провокационно заявила Божена. Напомним, 9 марта в центре Приозерска Ленинградской области водитель внедорожника намеренно сбил школьника, стрелявшего по проезжавшим машинам из игрушечного автомата. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, установленные на крыльце магазина на пересечении улиц Чапаева и Северопарковой. Выйдя из машины, водитель схватил мальчика, силой поставил на колени и вызвал полицию. В ожидании правоохранителей школьник простоял на обочине в коленопреклоненной позе около 15 минут.

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