Рынска взялась за"Боярышник"

21 декабря 2016, среда, 15:28 – ИА СОЧИ-24



Рынска взялась за"Боярышник"

Скандально известная журналистка Божена Рынска прокомментировала убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и отравление сотни человек "Боярышником". По ее словам, "колдыри" не заслуживают такого же сочувствия, как дипломат."Самые глубокие соболезнования семье убитого. Это был хорошо образованный белый человек, и чудовищно несправедливо, что он погиб от руки варвара (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала в социальной сети Facebook Божена Рынска.Однако по отношению к сотням людей, отравившимся лосьоном для принятия ванн "Боярышник", журналистка не была так благосклонна. Рынска заявила, что "качество" пострадавших в Иркутске людей ниже, чем дипломатов. "Какого качества опившиеся денатурата, и какого – в терактах? Люди равны только в бане, и то, одни в одной, другие в другой", – заявила журналистка.Также она отметила, что "жидкость для ванн хлещет все-таки определенная и очень равномерная социальная группа". Рынска считает смерть отравленных людей "личным выбором колдыря и освобождением для остального социума", поэтому "не надо повышать цены на химозу, на боярышник, на метиловый спирт"."Их жаль, но не так, чтобы горевать по ним, как по Андрею Карлову. Потому что выпили йаду, и теперь не будут свои проссаные диваны в подъезд выносить. Из-за их дверей вонять сранью и перегаром на весь дом не будет. Не сожгут спьяну свою халупу вместе с остальными ста квартирами. Не будут бухие горланить под окнами до трех ночи", – написала журналистка. Отметим, что медики зафиксировали уже более сотни случаев отравления "Боярышником". Жертвами некачественного лосьона стали 62 человека, сообщает РИА Новости. Выживший после отравления Юрий Окружнов рассказал, что после приема жидкости сразу же потерял сознание. Сейчас врачи ежедневно ставят ему капельницу для полного вывода яда из организма."Купили настойку с другом, я сразу выпил ее, вышел из магазина на улицу и стал сознание терять. Друга машина сбила и меня зацепила, я отключился. Потом люди выбежали, вызвали скорую", – цитирует Окружнова Life.ru. По факту интоксикации жителей Иркутска сотрудники правоохранительных органов задержали 11 подозреваемых. "Это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу указанной жидкости в торговых павильонах на рынках города Иркутска, а также иных местах", – заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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