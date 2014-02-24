С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец

6 февраля 2017, понедельник, 18:44 – ИА СОЧИ-24



С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец

Столичные следователи выяснили причины жестокого убийства на западе Москвы владельца частной медклиники Андрея Истомина, которого забили бейсбольной битой. Нападение оказалось связанным с врачебной деятельностью предпринимателя.О причинах, побудивших к зверской расправе над мужчиной,рассказали задержанные 6 февраля 34-летний ЮрийБородкин и 48-летняя сожительница владельца клиники.Они заявили, что убили медика из-за неправильно назначенного лечения.ПредпринимательАндрей Истомин, скончавшийся в карете скорой помощи после 11 ударов битой, поплатилсяжизнью за то, что использовал в работе методы народной медицины, сообщает Life.ru.Подозреваемый вубийстве Бородкин заявил, что из-за спорных методов лечения погибла его жена. О мотивах преступления онрассказал следователям на допросе. Он заявил, что расправа над "целителем"стала местью за гибель жены, поскольку лечение не принесло женщине никакихрезультатов.Напомним, навладельца клиники народной медицины 58-летнего Андрея Истомина возле его дома напалидвое злоумышленников. Один из них нанес мужчине 11 ударов битой. От полученныхтравм предприниматель скончался в карете скорой помощи.Как писали Dni.ru, в преступлении участвовала также сожительницаИстомина. Женщина следила, чтобы избиение прошло без свидетелей. Также выяснилось,что убийцы преследовали Истомина, прежде чем осуществить задуманное. Нападение на бизнесменапопало на камеру видеонаблюдения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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