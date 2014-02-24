С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество

11 марта 2017, суббота, 18:31 – ИА СОЧИ-24



С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество

С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег."Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом. Днем получил почти десяток СМС об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение, о котором мне не было ничего известно", – написал москвич на своей странице в Facebook.Мужчина считает, что Мосэнергосбыт не знал, что дом в Отрадном проезде, в котором он жил, снесли, жителей расселили, а спустя три года возвели на этом месте новое здание. В компании решили, что жильцы не платят больше 10 лет, в связи с чем обратились в суд."Взяли период с 2013 по 2016 год, отправили нам по старому адресу несколько уведомлений и торжественно пошли и получили решение суда в свою пользу", – возмутился москвич, добавив, что у него обнулили все вклады, а на всех банковских картах образовалась задолженность. Мужчина отметил, что деньги на его счетах не только заблокированы, но уже и переведены энергетической компании. В свою очередь представители Мосэнергосбыта сообщили, что связались с потерпевшим и пообещали в самое ближайшее время разобраться в ситуации, передает Мослента."Сейчас не очень понятно, как они будут возвращать деньги. Они не могут просто нажать на кнопочку, и деньги вернутся. Должно быть какое-то судебное обоснование. Меня заверили, что сейчас над делом активно работают юристы, и сотрудники пытаются выяснить причины произошедшего", – отметил москвич.

СОЧИ 24