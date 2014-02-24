Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей

30 марта 2017, четверг, 11:59 – СОЧИ-24



Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию. На этот раз Михаил Саакашвили оконфузился на Мальте.Все произошло во время конгресса Европейской народной партии.Саакашвили толи по ошибке, толи нарочно занял место главы политической силы"Христианско-демократический призыв" из Нидерладнов Сибранда ван Хаерсмы Бума.Впереди него сидел президент Украины Петр Порошенко.Возможно, Саакашвили решилтаким образом быть ближе к своему президенту.Однако на этом странности не закончились. Как стало известнопозднее, Саакашвили в списке участников конгресса был записан как председательгрузинской партии "Единое национальное движение". Это партия была основанаСаакашвили еще в 2001 году, а во время его президентства в Грузии былаправящей.Михаил Саакашвили периодически попадает в нелепые и смешныеситуации. Самая известная – поедание галстука во время телеобращения кгрузинскому народу. Недавно политику предложили новую работу на Украине – он сталведущим телевизионного шоу. Оно называется "Другая Украина", первыйвыпуск программы вышел в эфир на канале ZIK.Журналист Владимир Соловьев, комментируя желаниеэкс-президента Грузии стать телеведущим, пошутил, что зарплату в его передачебудут выдавать галстуками. "По крайней мере, это будет единственноеток-шоу, где ведущим платят галстуками. Имиджем и питаются. Я рад заСаакашвили", – сказал Соловьев. Сам Саакашвили опубликовал у себя в Facebook фотографии со съемок своей передачи– на них он стоит рядом с сооружением, похожим на собачью будку. Политик отметил,что первый выпуск программы получился "очень острым". "Каждуюнеделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее непоказывает больше ни один канал", – написал он в соцсети.

СОЧИ 24