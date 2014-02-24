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Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей
30 марта 2017, четверг, 11:59 – СОЧИ-24
Все произошло во время конгресса Европейской народной партии.
Саакашвили толи по ошибке, толи нарочно занял место главы политической силы
"Христианско-демократический призыв" из Нидерладнов Сибранда ван Хаерсмы Бума.
Впереди него сидел президент Украины Петр Порошенко.
Возможно, Саакашвили решил
таким образом быть ближе к своему президенту.
Однако на этом странности не закончились. Как стало известно
позднее, Саакашвили в списке участников конгресса был записан как председатель
грузинской партии "Единое национальное движение". Это партия была основана
Саакашвили еще в 2001 году, а во время его президентства в Грузии была
правящей.
Михаил Саакашвили периодически попадает в нелепые и смешные
ситуации. Самая известная – поедание галстука во время телеобращения к
грузинскому народу. Недавно политику предложили новую работу на Украине – он стал
ведущим телевизионного шоу. Оно называется "Другая Украина", первый
выпуск программы вышел в эфир на канале ZIK.
Журналист Владимир Соловьев, комментируя желание
экс-президента Грузии стать телеведущим, пошутил, что зарплату в его передаче
будут выдавать галстуками. "По крайней мере, это будет единственное
ток-шоу, где ведущим платят галстуками. Имиджем и питаются. Я рад за
Саакашвили", – сказал Соловьев. Сам Саакашвили опубликовал у себя в Facebook фотографии со съемок своей передачи
– на них он стоит рядом с сооружением, похожим на собачью будку. Политик отметил,
что первый выпуск программы получился "очень острым". "Каждую
неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не
показывает больше ни один канал", – написал он в соцсети.
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