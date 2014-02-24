Самой горячей "пожарной" в мире стала норвежка

Пользователи Сети признали самой привлекательной работницей пожарной службы жительницу Норвегии Гунн Нартен. По совместительству девушка работает персональным фитнес-тренером. У 30-летней Гунн Нартен более 53 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. Она размещает фотографии и видеозаписи как из спортивного зала, так и с основной работы. "Я решила работать в пожарной в 19 лет. Я всегда любила работать в команде, к тому же я всегда была активной", – цитирует девушку The Daily Mail. Гунн Нартен отметила, что важным фактором при выборе профессии для нее была возможность делать людям что-то хорошее. "Я никогда не жалела о своем выборе. Я люблю свою работу", – заявила она. Когда девушка сообщила о своем решении матери, та сказала, что никогда прежде не слышала о женщинах, работающих в пожарной службе. "Почему ты?" – спросила она. "А почему бы и нет?" – ответила Гунн. "Для меня нормально работать в пожарной службе. Мои друзья говорят, что у меня мужской юмор, и мне кажется, что я гораздо более умелая, чем другие девушки", – рассказала звезда Instagram. При этом она отметила, что вне работы красиво одевается и выглядит женственно. "Если вы верите в себя и работаете над собой, у вас все получится. Всегда найдутся люди, которые будут говорить вам, что вы не сможете. Докажите им обратное!" – заключила Гунн Нартен.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»