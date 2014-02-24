Самолет из Дубая совершил экстренную посадку в Челябинске
29 декабря 2016, четверг, 20:59 – ИА СОЧИ-24
Самолет из Дубая совершил экстренную посадку в Челябинске
Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Экипаж воздушного судна пошел на этот шаг из-за сильнейшей снежной бури, передает Ura.ru.По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, самолет прибудет в Екатеринбург в 22:30 по местному времени.
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