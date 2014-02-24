Самолет Путина получил повреждения

Лайнер Ил-96-300, обслуживающий президента России Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте. На проведение технического обслуживания самолета объявлен тендер с максимальной стоимостью контракта 80 миллионов рублей. У Ил-96, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора, пишет газета "Известия". Тендер на ремонт лайнера уже объявлен на сайте госзакупок.В управлении делами президента России не уточнили, при каких обстоятельствах самолет получил повреждения. Представители Кремля сообщили, что такое бывает в практике и частных, и государственных авиаперевозчиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неисправность лайнера не скажется на рабочем графике Владимира Путина. В летном парке "России" достаточно резервных бортов Ил-96, а также Ту-214, на которых перемещается глава государства. Тендер на ремонт является разовым, а не регулярным. Именно на этом Ил-96 Путин часто совершает перелеты за рубеж. В октябре 2016 года российский лидер отправился на нем на встречу "нормандской четверки" в Берлин, а в сентябре – на саммит G-20 в Китай.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»