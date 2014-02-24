Самолет Путина получил повреждения



Американцы выиграли у России суд по делу о законе Димы Яковлева сегодня, 13:46 По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН..»

Самые безумные диеты XX века сегодня, 13:31 После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»

При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек сегодня, 13:28 На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв..»

Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь сегодня, 13:16 Житель Бабушкинского района Вологодской области признан виновным в убийстве случайной знакомой, передает Flashnord..»



Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев сегодня, 12:58 Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»

Кремль о поломке самолета Путина сегодня, 12:31 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повреждении борта номер один. По словам представителя Кремля, ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией...»

Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы сегодня, 12:29 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков согласился с советником избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, заявившим о бессмысленности экономических ограничений..»

США ставят Кличко президентом Украины сегодня, 12:15 Деятельность Петра Порошенко в должности президента Украины больше не устраивает США. Сменить его на высшем государственном посту может нынешний мэр Киева Виталий Кличко...»