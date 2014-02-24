Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

24 декабря 2016, суббота, 11:29 – ИА СОЧИ-24



Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий.Самолет с Дмитрием Рогозиным на борту приземлился в молдавскомКишиневе сегодня ночью, 24 декабря. "02:28 ночи. Сели, наконец, в Кишиневевместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропортуБудапешта уже все передружились", – написал политик в своем Twitter.Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС)При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.Ранее лайнер с Рогозиным и российской делегацией несколькораз пытался приземлиться в Кишиневе, однако, из-за плохих погодных условий, былпереправлен в Будапешт. Дмитрий Рогозин должен был принять участие в церемонииинаугурации президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась вчера, 23декабря днем. Из-за проблем с посадкой, политики встретились только сегодня ипровели переговоры. "4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии ИгоремДодоном успешно завершились. Спешим теперь домой", – сообщил российский вице-премьер вмикроблоге. 4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой pic.twitter.com/ovR2U9mhvh– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт. pic.twitter.com/XLBEjH2OK6– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.

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