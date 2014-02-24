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Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

24 декабря 2016, суббота, 11:29 – ИА СОЧИ-24

Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий.
Самолет с Дмитрием Рогозиным на борту приземлился в молдавском
Кишиневе сегодня ночью, 24 декабря. "02:28 ночи. Сели, наконец, в Кишиневе
вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропорту
Будапешта уже все передружились", – написал политик в своем Twitter.Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС)
При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.Ранее лайнер с Рогозиным и российской делегацией несколько
раз пытался приземлиться в Кишиневе, однако, из-за плохих погодных условий, был
переправлен в Будапешт. Дмитрий Рогозин должен был принять участие в церемонии
инаугурации президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась вчера, 23
декабря днем. Из-за проблем с посадкой, политики встретились только сегодня и
провели переговоры. "4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем
Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", – сообщил российский вице-премьер в
микроблоге. 4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой pic.twitter.com/ovR2U9mhvh– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт. pic.twitter.com/XLBEjH2OK6– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:59
В семье Елизаветы II случилось несчастье

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы...»

сегодня, 17:44
Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»

сегодня, 17:15
У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов

Группа злоумышленников похитила драгоценности и ценные вещи из дома чиновницы российского Фонда социального страхования (ФСС). Общая сумма добычи воров – шесть миллионов рублей...»

сегодня, 16:44
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Известная актриса после падения в шахту лифта получила травму головы

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