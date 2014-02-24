|24 декабря, суббота
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток
24 декабря 2016, суббота, 11:29 – ИА СОЧИ-24
Самолет с Дмитрием Рогозиным на борту приземлился в молдавском
Кишиневе сегодня ночью, 24 декабря. "02:28 ночи. Сели, наконец, в Кишиневе
вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропорту
Будапешта уже все передружились", – написал политик в своем Twitter.Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС)
При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.Ранее лайнер с Рогозиным и российской делегацией несколько
раз пытался приземлиться в Кишиневе, однако, из-за плохих погодных условий, был
переправлен в Будапешт. Дмитрий Рогозин должен был принять участие в церемонии
инаугурации президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась вчера, 23
декабря днем. Из-за проблем с посадкой, политики встретились только сегодня и
провели переговоры. "4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем
Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", – сообщил российский вице-премьер в
микроблоге. 4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой pic.twitter.com/ovR2U9mhvh– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт. pic.twitter.com/XLBEjH2OK6– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.