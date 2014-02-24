Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии

В очередной раз селфи в экстремальных условиях закончилось трагедией. В Мексике две юные девушки погибли, пытаясь сфотографироваться на фоне взлетно-посадочной полосы. Происшествие случилось в штате Чиуауа на севере Мексики. 18-летняя студентка юридического факультета Ниция Мендоса и 17-летняя школьница Кларисса Мокечо находились в загоне для лошадей, который расположен недалеко от взлетно-посадочной полосы. Решив сделать эффектное селфи, девушки забрались на крышу фургона, который был припаркован у края полосы. Однако в процессе фотосессии они не заметили приближающийся самолет, сообщает Teletica. В результате девушек задело крылом лайнера. От полученных травм они обе скончались на месте. Отметим, что желание сфотографироваться в необычном месте нередко заканчивается для позирующих травмами или смертью. Так, в 2016 году жительница Флориды умерла после селфи-сессии на фоне Большого каньона в Аризоне. Американка успела сделать эффектное фото на краю скалы и даже выложить в Сеть. Однако, поднимаясь после съемки, оступилась и сорвалась в пропасть. Аналогичная трагедия произошла и в Индии, где под поезд попали трое студентов. Четыре друга шли около железнодорожных путей, и одному из них пришла в голову "прекрасная" идея сделать селфи прямо перед приближающимся поездом. Друзья выбрали подходящий момент и стали фотографироваться на фоне подъезжающего состава. Один из молодых людей стоял поодаль и начал кричать, предупреждая товарищей об опасности. Но любовь к селфи победила здравый смысл – студенты не успели уйти с рельсов. Четвертый юноша вмиг лишился друзей.
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Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»