Самые безумные диеты XX века

17 января 2017, вторник, 13:31 – ИА СОЧИ-24



Самые безумные диеты XX века

После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке.Метод частого жевания. Впервые об этом способе похудеть заявил американский диетолог Горас Флетчер, которого часто называют "великий жеватель". Медик предположил, что твердая пища наиболее хорошо усваивается организмом только в том случае, если она тщательно измельчена. В связи с этим Флетчер заявил, что каждый кусок необходимо пережевывать 32 раза – пока пища не превратится в жидкую кашу.Используя свой собственный метод, диетолог похудел почти на 18 килограммов, а заодно приобрел популярность и множество последователей по всему миру. Впрочем, сейчас уже мало кто из специалистов относится к этому методу серьезно. Похудение с помощью динитрофенола.После Первой мировой войны большую популярность приобрел метод борьбы с лишним весом с помощью приема динитрофенола. Именно тогда врачи заметили, что рабочие, работавшие на складах взрывчатых веществ и препаратов для травли насекомых, не толстели. Оказалось, что динитрофенол ускоряет обмен веществ, помогая избавляться от лишнего жира в организме. Препарат, содержащий чудо-вещество, постепенно приобрел невероятную популярность. Однако медики не учли, что динитрофенол – вещество ядовитое и побочные эффекты от него в виде потери сознания, развития катаракты и летального исхода в конце концов остудили пыл худеющих. Черви. В 20-х годах на Западе приобрела популярность идея, что лучший способ много есть и не толстеть – это завести в своем организме паразита, который будет поглощать всю съеденную пищу, а значит, препятствовать жировым отложениям. В частности, один из таких методов предлагал прием таблетки, содержащей личинку ленточного червя. Продавцы чудесного средства обещали клиентам стремительную потерю веса – до пяти килограммов в неделю. Однако наряду с жировыми отложениями паразит стремительно поглощал и весь остальной организм. На сегодняшний день эта безумная система похудения воплощается в мега-популярных тайских таблетках. Как утверждают производители, в состав их продукции входят не более двух яиц гельминтов (глистов) либо фрагментарные части паразитирующих особей. Табачная диета. В середине XX века идея стройности окончательно захлестнула Запад, как и популярность табака. Манипулируя сознанием покупателей, производители сигарет распространили информацию о том, что никотин способствует похудению. В умах людей прочно закрепился слоган "Возьми сигарету вместо конфеты". Даже в XXI веке этот антинаучный факт мешает курильщикам бросить пагубную привычку.

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