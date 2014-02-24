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Самые безумные диеты XX века

17 января 2017, вторник, 13:31 – ИА СОЧИ-24

Самые безумные диеты XX века
Самые безумные диеты XX века
После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке.
Метод частого жевания. Впервые об этом способе похудеть заявил американский диетолог Горас Флетчер, которого часто называют "великий жеватель". Медик предположил, что твердая пища наиболее хорошо усваивается организмом только в том случае, если она тщательно измельчена. В связи с этим Флетчер заявил, что каждый кусок необходимо пережевывать 32 раза – пока пища не превратится в жидкую кашу.Используя свой собственный метод, диетолог похудел почти на 18 килограммов, а заодно приобрел популярность и множество последователей по всему миру. Впрочем, сейчас уже мало кто из специалистов относится к этому методу серьезно. Похудение с помощью динитрофенола.После Первой мировой войны большую популярность приобрел метод борьбы с лишним весом с помощью приема динитрофенола. Именно тогда врачи заметили, что рабочие, работавшие на складах взрывчатых веществ и препаратов для травли насекомых, не толстели. Оказалось, что динитрофенол ускоряет обмен веществ, помогая избавляться от лишнего жира в организме.  Препарат, содержащий чудо-вещество, постепенно приобрел невероятную популярность. Однако медики не учли, что динитрофенол – вещество ядовитое и побочные эффекты от него в виде потери сознания,  развития катаракты и летального исхода в конце концов остудили пыл худеющих.  Черви. В 20-х годах на Западе приобрела популярность идея, что лучший способ много есть и не толстеть  – это завести в своем организме паразита, который будет поглощать всю съеденную пищу, а значит, препятствовать жировым отложениям. В частности, один из таких методов предлагал прием таблетки, содержащей личинку ленточного червя. Продавцы чудесного средства обещали клиентам стремительную потерю веса – до пяти килограммов в неделю. Однако наряду с жировыми отложениями паразит стремительно поглощал и весь остальной организм. На сегодняшний день эта безумная система похудения воплощается в мега-популярных тайских таблетках. Как утверждают производители, в состав их продукции входят не более двух яиц гельминтов (глистов) либо фрагментарные части паразитирующих особей.   Табачная диета. В середине XX века идея стройности окончательно захлестнула Запад, как и популярность табака. Манипулируя сознанием покупателей, производители сигарет распространили информацию о том, что никотин способствует похудению. В умах людей прочно закрепился слоган "Возьми сигарету вместо конфеты". Даже в XXI веке этот антинаучный факт мешает курильщикам бросить пагубную привычку. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв..»

сегодня, 13:16
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь

Житель Бабушкинского района Вологодской области признан виновным в убийстве случайной знакомой, передает Flashnord..»

сегодня, 12:58
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»

сегодня, 12:31
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повреждении борта номер один. По словам представителя Кремля, ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией...»

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сегодня, 12:15
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