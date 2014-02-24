Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
22 марта 2017, среда, 09:44 – ИА СОЧИ-24
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
Миллиардеры из Нью-Йорка обратилась к губернатору штата Эндрю Куомо с просьбой повысить налоги сверхбогатым людям. Авторы письма считают, что они должны тратить больше средств на нужды города. Обращение подписали 80 самых богатых жителей Нью-Йорка, в том числе Стивен Рокфеллер, Эбигейл Дисней и Джордж Сорос, передает The Washington Post. По их словам, пришло время инвестировать в долгосрочную экономическую привлекательность родного города. "Мы должны вложить дополнительные средства в поиск путей выхода из нищеты и создания экономических возможностей для наших сограждан, включая достойное государственное образование начиная с детского сада. Мы должны инвестировать в мосты, тоннели, водопроводы, общественные здания и дороги, от которых зависим все мы", – говорится в письме.Миллиардеры также заявили о поддержке проекта, предложенного либеральным Институтом налоговой политики, который разработал систему изменений налогового законодательства штата. "У нас есть возможность и обязанность платить справедливую долю. Мы можем позволить себе платить больше, чем другие", – заявили авторы документа. Напомним, что налоговые ставки для жителей Нью-Йорка являются одними из самых высоких в США и нередко превышают 40% дохода. При этом состоятельные предприниматели платят налоги по ставке 26% в год, получая основной доход от инвестиций и операций с ценными бумагами.
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»