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Самые громкие аресты 2016 года
31 декабря 2016, суббота, 14:00 – ИА СОЧИ-24
В России продолжается масштабная антикоррупционная кампания.
Сотрудники следственных органов арестовывают всех – губернаторов-взяточников, проворовавшихся
топ-менеджеров государственных и частных компаний, своих коллег по цеху и даже тех,
кого раньше считали неприкасаемыми. Dni.Ru
вспоминают самые громкие аресты 2016 года.
МИНИСТР-КОРРУПЦИОНЕР АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ
Такого в истории России еще не было – действующий министр
правительства взят под стражу! 15 ноября стало известно о задержании главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева. Чиновника арестовали в офисе компании "Роснефть" с
поличным при получении двух миллионов долларов. Следствие считает, что эти
деньги были платой за выдачу министерством документа, позволившего
"Роснефти" купить половину "Башнефти". Сделка состоялась в
середине октября 2016 года, но к ней у правоохранительных органов претензий не
было.
Известно, что Улюкаева задержали в результате следственного
эксперимента, который было решено провести по итогам прослушки его телефонных разговоров.
Из них стало известно, что, будучи министром экономического развития, Алексей
Улюкаев требовал у "Роснефти" взятку в размере 40 миллионов долларов
за право на приватизацию "Башнефти". Компания Игоря Сечина не только
не согласилась на такие условия, но и оказала сотрудникам ФСБ помощь в
расследовании. Как рассказывал источник
в следственной группе, на встрече с Улюкаевым представитель
"Роснефти" для вида стал торговаться, чтобы собрать дополнительные доказательства
вины чиновника. Ему удалось сбить размер вознаграждения в 20 раз. Улюкаев
согласился, и ему показали сумку, в которой находился миллион долларов. Второй
чемоданчик ему обещали вынести к машине. Когда Улюкаев взял сумку и направился
к выходу, его задержали.
Занимая высокий пост в правительстве, Улюкаев неоднократно
участвовал в коррупционных схемах: по некоторым сведениям, он лоббировал
интересы иностранных банков и компаний в вопросах приватизации госимущества.
Следователи не привлекали Улюкаева к ответственности, продолжая собирать
оперативный материал. В итоге все закончилось задержанием министра 15 ноября,
которое, к слову сказать, вызвало недоумение в бизнес-сообществе.
Видимо, предчувствуя свой скорый арест, сентиментальный
министр, питавший слабость к поэзии, написал эти строки:
"До бога далеко. Начальство близко.
Мосты уже разведены повсюду,
И жены, утомившись бить посуду,
Сидят устало. Что еще там в списке?
Совсем немного: пара истин низких
И пара возвышающих обманов.
Ты только дай нам знак: уже не рано.
И мы уходим. Тихо. По-английски".
Сейчас Алексей Улюкаев, лишенный по решению президента
Владимира Путина всех должностей, ждет суда в одной из своих элитных московских
квартир. Ему несказанно повезло – суд выбрал в качестве меры пресечения министру домашний арест.
"БОРЕЦ" С КОРРУПЦИЕЙ ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО
Антикоррупционное дело в отношении Улюкаева – не первое в
череде подобных и, наверняка, не последнее. За два месяца до задержания главы
Минэкономразвития следователи ФСБ пришли
к своему коллеге-силовику – исполняющему обязанности руководителя управления
"Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко. Полковник, в чьи
обязанности входила борьба с казнокрадством и взяточничеством, припрятал в
одной из четырех своих квартир 8 миллиардов рублей. Следователи не ожидали
найти у Захарченко десятки килограммов денег, ведь обвинялся он в получении взятки "всего лишь" в 7
миллионов рублей.
Дмитрий Захарченко начал свою карьеру в структуре
правоохранительных органов в начале двухтысячных годов. В налоговой полиции он постепенно дослужился до звания полковника. В свои
38 лет имеет три высших образования и степень кандидата экономических наук. Захарченко
называют влиятельным "решальщиком", руководившим сбором компромата на
крупных бизнесменов. Те якобы готовы
были платить ему деньги за то, чтобы избежать уголовной ответственности.
Известно, что у полковника обнаружили документы, относящиеся
к офшору, причем данные его владельца совпадают с ФИО бывшего главы банка
"Связной" Максима Ноготкова.
Также на счетах Захарченко в Швейцарии всплыли 300 миллионов евро. При этом
следователи считают, что огромные деньги, найденные у Захарченко в московской
квартире, имеют отношение к делу о хищениях 26 миллиардов рублей в "Нота-Банке",
у которого в прошлом году отозвали лицензию.
Впрочем, это всего лишь данные, которые удалось
"раскопать" журналистам, следствие по делу полковника Захарченко было
засекречено через несколько дней после задержания коррупционера в погонах. Эта
мера связана с появлением в материалах сведений, имеющих отношение к
государственной тайне.
ГУБЕРНАТОР-ВЗЯТОЧНИК
НИКИТА БЕЛЫХ
В середине 2016 года в роскошном ресторане в центре Москвы
при получении взятки был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Оказалось,
что ФСБ разрабатывала главу региона в течение нескольких лет. По данным
следствия, Белых получил взятку на общую сумму 400 тысяч евро за покровительство
бизнесменам из АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная
управляющая компания".
На фотографиях, которые распространили силовики,
губернатор выглядел испуганным и удивленным. Казалось, что он впервые видит
пачки денег, аккуратно разложенные перед ним на столе. Недоумение по поводу
ареста чиновника высказывали и его коллеги по бизнесу – до прихода в политику
Белых неплохо зарабатывал, занимаясь предпринимательской деятельностью. Сам губернатор назвал полученные им деньги не взяткой, а спонсорской помощью от бизнесменов.
Через некоторое время после ареста президент Владимир Путин
своим указом освободил Никиту Белых от должности губернатора в связи с утратой
доверия. Сейчас экс-губернатор арестован, он ждет суда в московском СИЗО "Лефортово".
Там он хотел сыграть свадьбу с поэтессой Катрин Рейферт, но пока расписаться с
возлюбленной высокопоставленному заключенному не удалось. По некоторым данным, Белых не успел официально оформить развод со своей нынешней супругой
Эллой.
После заключения под стражу адвокаты губернатора рассказывали
о неких голодовках, которые чиновник объявлял из-за невозможности встретиться с
родственниками. Впрочем, позже выяснилось, что речь идет не о голодовке, а о
своеобразной диете – Никита Белых просто отказался от большей части тюремного
меню, однако есть и пить продолжил.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК ЕВГЕНИЙ ДОД
В июне 2016 года следователи пришли к одному из
представителей "касты неприкасаемых" – экс-главе ОАО
"РусГидро" Евгению Доду. Оказалось, что еще в 2013 году, в бытность
работы в компании, Дод незаконно выписал сам себе "скромную" премию –
353 миллиона рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество
в особо крупном размере", а суд отправил бывшего топ-менеджера под арест. В
целом сумма ущерба, которую нанес Евгений Дод "РусГидро", составляет
более 700 миллионов рублей. Также проверяется информация о возможных
преступлениях Дода до его прихода в компанию – в частности, во время работы в "Интер
РАО" с 1999 по 2008 год. Не исключено, что Дод причастен и к выводу
средств из России под фиктивные контракты, а также в отмывании похищенных
средств.
Интересно, что незадолго до ареста Дод хотел сбежать из
России и предпринимал активные шаги по получению мальтийского гражданства. В
этом ему помогал близкий знакомый и деловой партнер – бизнесмен Офер Зив, ранее
засветившийся в скандале вокруг поставок российской электроэнергии за рубеж. До
этого у членов семьи Дода и у него самого были виды на жительство в Чехии. Арестованный
и его защита в ходе судебных процессов постоянно заявляют, что бежать из России
ему некуда.
Во время заключения Доду удалось каким-то образом возместить
инкриминируемый ему ущерб в размере 73 миллионов рублей (именно на эту сумму он
завысил собственную премию). Своей вины в преступлении господин Дод не
признает, заявляя, что решение о выплате премии принимал не лично он, а совет
директоров "РусГидро". Свой действия по возмещению ущерба бывший
руководитель корпорации назвал жестом доброй воли.
Тем временем защита Дода не исключает, что обвинение экс-чиновнику могут и утяжелить. Дело в том, что аналогичную премию Евгений Дод
получил в "РусГидро" и по итогам 2014 года, а этот эпизод в уголовном
деле пока не фигурирует.
Евгений Дод награжден Орденом Почета и Орденом "За
заслуги перед Отечеством" IV степени, носит почетное звание
"Заслуженный энергетик России". Но, похоже, что для следственных
органов неприкасаемых нет.КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Власть взяла курс на борьбу с коррупцией и наступающий год наверняка принесет новые громкие дела и расследования. Задержания высокопоставленных
чиновников и бизнесменов в 2016 году наглядно показали, что неприкасаемых для
следственных органов нет: ни должность, ни деньги не спасут от ответственности
за воровство и коррупцию. Это подтвердил и президент Владимир Путин,
комментируя, пожалуй, самое резонансное дело года – взятку Алексея Улюкаева.
"Это печальный факт, но власти и дальше будут нетерпимо относиться к любым
проявлениям подобного рода", – сказал президент.
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