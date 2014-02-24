Самые громкие аресты 2016 года

31 декабря 2016, суббота, 14:00 – ИА СОЧИ-24



Самые громкие аресты 2016 года

В 2016 году власти продолжили последовательную борьбу с падкими на деньги чиновниками и бизнесменами. Самыми громкими делами, безусловно, стали взятка министра экономического развития Алексея Улюкаева и найденные у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко астрономические 8 миллиардов рублей. На фоне такой наглости меркнет даже арест губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируют взятку в 400 тысяч евро.В России продолжается масштабная антикоррупционная кампания.Сотрудники следственных органов арестовывают всех – губернаторов-взяточников, проворовавшихсятоп-менеджеров государственных и частных компаний, своих коллег по цеху и даже тех,кого раньше считали неприкасаемыми. Dni.Ruвспоминают самые громкие аресты 2016 года.МИНИСТР-КОРРУПЦИОНЕР АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВТакого в истории России еще не было – действующий министрправительства взят под стражу! 15 ноября стало известно о задержании главы МинэкономразвитияАлексея Улюкаева. Чиновника арестовали в офисе компании "Роснефть" споличным при получении двух миллионов долларов. Следствие считает, что этиденьги были платой за выдачу министерством документа, позволившего"Роснефти" купить половину "Башнефти". Сделка состоялась всередине октября 2016 года, но к ней у правоохранительных органов претензий небыло.Известно, что Улюкаева задержали в результате следственногоэксперимента, который было решено провести по итогам прослушки его телефонных разговоров.Из них стало известно, что, будучи министром экономического развития, АлексейУлюкаев требовал у "Роснефти" взятку в размере 40 миллионов долларовза право на приватизацию "Башнефти". Компания Игоря Сечина не тольконе согласилась на такие условия, но и оказала сотрудникам ФСБ помощь врасследовании. Как рассказывал источникв следственной группе, на встрече с Улюкаевым представитель"Роснефти" для вида стал торговаться, чтобы собрать дополнительные доказательствавины чиновника. Ему удалось сбить размер вознаграждения в 20 раз. Улюкаевсогласился, и ему показали сумку, в которой находился миллион долларов. Второйчемоданчик ему обещали вынести к машине. Когда Улюкаев взял сумку и направилсяк выходу, его задержали.Занимая высокий пост в правительстве, Улюкаев неоднократноучаствовал в коррупционных схемах: по некоторым сведениям, он лоббировалинтересы иностранных банков и компаний в вопросах приватизации госимущества.Следователи не привлекали Улюкаева к ответственности, продолжая собиратьоперативный материал. В итоге все закончилось задержанием министра 15 ноября,которое, к слову сказать, вызвало недоумение в бизнес-сообществе.Видимо, предчувствуя свой скорый арест, сентиментальныйминистр, питавший слабость к поэзии, написал эти строки:"До бога далеко. Начальство близко.Мосты уже разведены повсюду,И жены, утомившись бить посуду,Сидят устало. Что еще там в списке?Совсем немного: пара истин низкихИ пара возвышающих обманов.Ты только дай нам знак: уже не рано.И мы уходим. Тихо. По-английски".Сейчас Алексей Улюкаев, лишенный по решению президентаВладимира Путина всех должностей, ждет суда в одной из своих элитных московскихквартир. Ему несказанно повезло – суд выбрал в качестве меры пресечения министру домашний арест."БОРЕЦ" С КОРРУПЦИЕЙ ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКОАнтикоррупционное дело в отношении Улюкаева – не первое вчереде подобных и, наверняка, не последнее. За два месяца до задержания главыМинэкономразвития следователи ФСБ пришлик своему коллеге-силовику – исполняющему обязанности руководителя управления"Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко. Полковник, в чьиобязанности входила борьба с казнокрадством и взяточничеством, припрятал водной из четырех своих квартир 8 миллиардов рублей. Следователи не ожидалинайти у Захарченко десятки килограммов денег, ведь обвинялся он в получении взятки "всего лишь" в 7миллионов рублей.Дмитрий Захарченко начал свою карьеру в структуреправоохранительных органов в начале двухтысячных годов. В налоговой полиции он постепенно дослужился до звания полковника. В свои38 лет имеет три высших образования и степень кандидата экономических наук. Захарченконазывают влиятельным "решальщиком", руководившим сбором компромата накрупных бизнесменов. Те якобы готовыбыли платить ему деньги за то, чтобы избежать уголовной ответственности.Известно, что у полковника обнаружили документы, относящиесяк офшору, причем данные его владельца совпадают с ФИО бывшего главы банка"Связной" Максима Ноготкова.Также на счетах Захарченко в Швейцарии всплыли 300 миллионов евро. При этомследователи считают, что огромные деньги, найденные у Захарченко в московскойквартире, имеют отношение к делу о хищениях 26 миллиардов рублей в "Нота-Банке",у которого в прошлом году отозвали лицензию.Впрочем, это всего лишь данные, которые удалось"раскопать" журналистам, следствие по делу полковника Захарченко былозасекречено через несколько дней после задержания коррупционера в погонах. Этамера связана с появлением в материалах сведений, имеющих отношение кгосударственной тайне.ГУБЕРНАТОР-ВЗЯТОЧНИКНИКИТА БЕЛЫХВ середине 2016 года в роскошном ресторане в центре Москвыпри получении взятки был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Оказалось,что ФСБ разрабатывала главу региона в течение нескольких лет. По даннымследствия, Белых получил взятку на общую сумму 400 тысяч евро за покровительствобизнесменам из АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственнаяуправляющая компания".На фотографиях, которые распространили силовики,губернатор выглядел испуганным и удивленным. Казалось, что он впервые видитпачки денег, аккуратно разложенные перед ним на столе. Недоумение по поводуареста чиновника высказывали и его коллеги по бизнесу – до прихода в политикуБелых неплохо зарабатывал, занимаясь предпринимательской деятельностью. Сам губернатор назвал полученные им деньги не взяткой, а спонсорской помощью от бизнесменов.Через некоторое время после ареста президент Владимир Путинсвоим указом освободил Никиту Белых от должности губернатора в связи с утратойдоверия. Сейчас экс-губернатор арестован, он ждет суда в московском СИЗО "Лефортово".Там он хотел сыграть свадьбу с поэтессой Катрин Рейферт, но пока расписаться свозлюбленной высокопоставленному заключенному не удалось. По некоторым данным, Белых не успел официально оформить развод со своей нынешней супругойЭллой.После заключения под стражу адвокаты губернатора рассказывалио неких голодовках, которые чиновник объявлял из-за невозможности встретиться сродственниками. Впрочем, позже выяснилось, что речь идет не о голодовке, а освоеобразной диете – Никита Белых просто отказался от большей части тюремногоменю, однако есть и пить продолжил.ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК ЕВГЕНИЙ ДОДВ июне 2016 года следователи пришли к одному изпредставителей "касты неприкасаемых" – экс-главе ОАО"РусГидро" Евгению Доду. Оказалось, что еще в 2013 году, в бытностьработы в компании, Дод незаконно выписал сам себе "скромную" премию –353 миллиона рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничествов особо крупном размере", а суд отправил бывшего топ-менеджера под арест. Вцелом сумма ущерба, которую нанес Евгений Дод "РусГидро", составляетболее 700 миллионов рублей. Также проверяется информация о возможныхпреступлениях Дода до его прихода в компанию – в частности, во время работы в "ИнтерРАО" с 1999 по 2008 год. Не исключено, что Дод причастен и к выводусредств из России под фиктивные контракты, а также в отмывании похищенныхсредств.Интересно, что незадолго до ареста Дод хотел сбежать изРоссии и предпринимал активные шаги по получению мальтийского гражданства. Вэтом ему помогал близкий знакомый и деловой партнер – бизнесмен Офер Зив, ранеезасветившийся в скандале вокруг поставок российской электроэнергии за рубеж. Доэтого у членов семьи Дода и у него самого были виды на жительство в Чехии. Арестованныйи его защита в ходе судебных процессов постоянно заявляют, что бежать из Россииему некуда.Во время заключения Доду удалось каким-то образом возместитьинкриминируемый ему ущерб в размере 73 миллионов рублей (именно на эту сумму онзавысил собственную премию). Своей вины в преступлении господин Дод непризнает, заявляя, что решение о выплате премии принимал не лично он, а советдиректоров "РусГидро". Свой действия по возмещению ущерба бывшийруководитель корпорации назвал жестом доброй воли.Тем временем защита Дода не исключает, что обвинение экс-чиновнику могут и утяжелить. Дело в том, что аналогичную премию Евгений Додполучил в "РусГидро" и по итогам 2014 года, а этот эпизод в уголовномделе пока не фигурирует.Евгений Дод награжден Орденом Почета и Орденом "Зазаслуги перед Отечеством" IV степени, носит почетное звание"Заслуженный энергетик России". Но, похоже, что для следственныхорганов неприкасаемых нет.КТО СЛЕДУЮЩИЙ?Власть взяла курс на борьбу с коррупцией и наступающий год наверняка принесет новые громкие дела и расследования. Задержания высокопоставленныхчиновников и бизнесменов в 2016 году наглядно показали, что неприкасаемых дляследственных органов нет: ни должность, ни деньги не спасут от ответственностиза воровство и коррупцию. Это подтвердил и президент Владимир Путин,комментируя, пожалуй, самое резонансное дело года – взятку Алексея Улюкаева."Это печальный факт, но власти и дальше будут нетерпимо относиться к любымпроявлениям подобного рода", – сказал президент.

СОЧИ 24