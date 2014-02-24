Самые опасные продукты на российских рынках

16 января 2017, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24



Самые опасные продукты на российских рынках

Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек.Роспотребнадзор по итогам проверок в 2016 году признал самым опасным рыночным продуктом хлебобулочные изделия. Эксперты обнаружили, что 10% выпечки произведено с нарушениями.Также покупатели рискуют, приобретая на рынках мясо, рыбу и молоко. Надзиратели обнаружили, что 7, 6 и 4% продукции соответственно – ненадлежащего качества.Небольшую опасность для граждан представляют макароны (0,9%), крупы (0,4%) и мука (0,2%). Меньше всего товаров ненадлежащего качества было выявлено среди молочных консервов – всего 0,1%.Отметим, что Роспотребнадзор зафиксировал и ряд категорий товаров, в результате проверок которых не было обнаружено никаких нарушений. Согласно результатам исследования, без всякого ущерба для здоровья на рынке можно покупать мясные и рыбные консервы, кофе и сахар.Увеличение числа нарушений на продуктовых рынках может быть вызвано введением в России "надзорных каникул". В 2016 году на три года планово приостановлены проверки предприятий малого и среднего бизнеса (выручка которых составляет менее 800 миллионов рублей в год), сообщает Life.ru. Под эту категорию подходят и продуктовые рынки. "Субъекты малого предпринимательства вносятся в планы проверок только как нарушители, в отношении которых ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения или административного приостановления деятельности", – заявил официальный представитель Роспотребнадзора."Более высокая вероятность проведения проверки приводит к тому, что участники розничной торговли прикладывают больше усилий для контроля качества. Чем эта вероятность ниже, тем ниже и дисциплина", – комментирует ситуацию аналитик Евгений Корюхин. Отметим, что в 2015 году в отношении торговых мест было наложено 2,2 тысячи штрафов, а в 2016 году – только 533.

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