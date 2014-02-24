Самые резонансные законы ушедшего года

8 января 2017, воскресенье, 10:14 – ИА СОЧИ-24



Самые резонансные законы ушедшего года

2016-й законодательный год начинали одни депутаты Госдумы, а завершали уже другие. Выборы, которые состоялись 18 сентября, обновили нижнюю палату парламента примерно на 50%. За год шестой и седьмой созывы приняли несколько сотен законопроектов. Dni.Ru вспоминают, какие одобренные поправки вызвали наибольший отклик среди россиян.ПЕРЕНОС ВЫБОРОВ В ГОСДУМУНынешний созыв Госдумы в отличие от прошлых должен былпроработать не четыре года, а пять лет. Однако отработать полностью положенноевремя депутаты не смогли. Они решили добровольно сократить срок своихполномочий и перенесли выборы с декабря на сентябрь 2016 года. Одна из главныхпричин принятия такого решения – необходимость принятия бюджета на следующийгод уже новым составом. Он же, посчитали законодатели, и должен контролировать исполнениеглавного финансового документа страны.БОРЬБА С ДЕПУТАТАМИ-ПРОГУЛЬЩИКАМИШестой состав Госдумы решил активно бороться с народнымиизбранниками, игнорирующими свои служебные обязанности. В качестве мерывоздействия был принят закон, позволяющий досрочно прекращать полномочияпарламентариев. Согласно поправкам, мандат может быть досрочно прекращенрешением палаты. Правом выдвигать соответствующие инициативы наделены фракцияили комитет, в котором состоит прогульщик. Вопрос о прекращении полномочийзаконодателя может быть поднят в случае неисполнения им обязанностей в течение30 и более календарных дней. Первым парламентарием, лишившимся мандата по этомузакону, стал Илья Пономарев, в отношении которого было заведено уголовное дело.ДИСЦИПЛИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГОС началом работы седьмого созыва курс на наведение порядка вдепутатском корпусе стал одной из главных задач. Практически сразу после началаработы в регламент палаты были внесены поправки, направленные на повышениедисциплины. Их инициировали представители всех фракций. После одобренияизменений депутаты стали обязаны посещать пленарные заседания, за пропуск парламентариямгрозит материальная ответственность. За каждый прогул из зарплаты народногоизбранника будет удерживаться одна шестая часть.Также мерой, направленной на повышение дисциплины, сталзапрет на голосование по доверенности. Теперь каждый депутат обязан голосоватьза или против законопроектов как на пленарных заседаниях, так в комитетахтолько лично. Как подчеркнул Вячеслав Володин, использование доверенностей вовремя голосования несправедливо по отношению к избирателю и в принципе ставитпод вопрос представительную демократию. Помимо этого, законодателей обязалилично, а не через помощников, отвечать на обращения граждан, а также ограничилив использовании служебного транспорта и количестве зарубежных поездок.ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВПосле ряда громких скандалов и жалоб граждан депутаты принялизакон, ограничивающий деятельность сборщиков долгов. Поправки прямо запретиливыбивать долги с угрозой или применением физической силы, причинять вредздоровью и имуществу заемщиков, оказывать психологическое давление и вводить взаблуждение. Закон также ограничивает время общения должников с коллекторами и запрещаетобщение взыскателей долгов с недееспособными лицами, инвалидами,несовершеннолетними и еще целым кругом граждан.ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫВ 2016 году было принято решение о том, чтобы в 2017-м вместодоиндексации пенсий провести единовременную выплату всем пенсионерам. Депутатыприняли закон о единовременной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей,которая будет осуществлена в январе, после окончания новогодних каникул. Поподсчетам правительства, единовременную выплату получат около 40 миллионовчеловек, в том числе работающие пенсионеры. На эти цели Минфин выделил 221,7миллиарда рублей.БЮДЖЕТГлавным итогом насыщенной работы Госдумы седьмого созыва в октябре-декабре сталопринятие бюджета на 2017 год. Согласно ему, все социальные обязательствагосударства перед гражданами будут выполнены в полном объеме. Как отметилспикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, работа над главным финансовымдокументом страны была напряженная. "Очень важно то, что выборы прошли 18сентября, что позволило рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главныйзакон страны о бюджете, – подчеркнул он. – Мы приняли его уже новым составомДумы". В результате бюджет страны получился "оптимальным, ножестким".БОРЬБА С ДОПИНГОМ2016 год прошел под флагом допинговых скандалов. Из-за этогороссийская сборная отправилась на олимпиаду в сильно усеченном составе. Восеннюю сессию депутаты решили бороться с применением допинга в спорте. Однимиз главных средств борьбы стал закон, который ввел уголовную ответственность засклонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. После одобренияпоправок подобные деяния со стороны тренера, врача или иных специалистов могутобернуться для них штрафом до миллиона рублей или лишением свободы на срок до двухлет.ЗАКОН О ЗЕЛЕНОМ ЩИТЕЭтот закон стал поистине народным. Инициативу о созданиивокруг крупных городов защитной лесополосы в интернете поддержали сотни тысяччеловек. "Закон о зеленом щите" запрещает вырубки леса вокруг крупныхгородов. Кроме того, документ обязывает восстанавливать вырубленные по санитарнымпричинам массивы и усиливает ответственность за нарушение природоохранногозаконодательства.ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ – В ПРЯМОМ ТЕЛЕЭФИРЕВ ходе одного из заседаний Госдумы седьмого созыва былоозвучено предложение организовать прямые телетрансляции из зала, где проходитобсуждение. Речь шла о показе в эфире "правительственных часов". СпикерГосдумы Вячеслав Володин предложил показывать только выступление министра ипредставителей фракций. "Это мотивирует фракции к более подготовленным икачественным выступлениям. И по времени это все у нас будет не два часа прямойэфир, а до 20 минут выступление – как правило, докладчика, министра, ивыступления от фракций по пять минут", сказал председатель нижней палаты.Как только депутаты выйдут с каникул, этот вопрос будет решен окончательно.

СОЧИ 24