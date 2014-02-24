Самые счастливые политики

2 января 2017, понедельник, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Самые счастливые политики

Ушедший год стал во всех отношениях непростым, не только не распутав клубок мировых политических противоречий, но и еще сильнее внеся сумятицу в сложившуюся ситуацию. Однако некоторым политикам происходящие перемены дали отличный шанс для реализации своих амбиций.ДОНАЛЬД ТРАМПКажется, этот человек просто родился под счастливой звездой. Даже его немецкая фамилия, которая переводится с этого языка как "козырь", указывает на природный успех, присущий Трампу во всех его делах. В этом же уверен сам избранный президент США, как-то заявивший, что его фамилия приносит ему удачу. Уже в молодости Трамп сколотил мощную бизнес-империю, став одним из самых влиятельных американских дельцов в сфере недвижимости. При этом за всю свою жизнь он дважды стоял на краю банкротства, но всегда умел находить выход даже из самой сложной ситуации.Казалось, что к 70 годам у этого человека есть все, о чем только можно мечтать: бизнес, состояние, авторитет и влияние, а также красавица-жена и дети, которыми можно гордиться. Однако этого бизнесмену было недостаточно. Он стремился к новым вершинам, и вместо экономического Олимпа решил покорить политический Эверест, став президентом США. Начав в прошлом году свою предвыборную кампанию, Трамп единогласно считался среди экспертов политическим аутсайдером. Высказывались большие сомнения, что он сможет противостоять таким опытным политикам, как Джеб Буш и Марко Рубио на предстоящих праймериз Республиканской партии. При этом бизнесмен озвучивал слишком непривычные и во многом опасные для западной политической элиты мысли и идеи. А потому был ненавистен большинству ее представителей, в том числе многим своим однопартийцам. Против Трампа была и большая часть СМИ, которые сочиняли одну нелепее другой сказки о кандидате от республиканцев. Кроме того, социологи все как один предсказывали ему поражение в битве с Хиллари Клинтон. Трамп столкнулся с сильным противодействием, но в итоге доказал, что известное изречение "Сначала над вами смеются, потом с вами борются, а затем вы побеждаете" – это про него. Сумев благодаря своему природному чутью правильно расставить приоритеты в избирательной гонке, он на состоявшихся восьмого ноября выборах увел победу из под носа у своей соперницы. И несмотря на то, что для реализации своих предвыборных инициатив ему предстоит преодолеть сопротивление части американской элиты, можно не сомневаться, что баловню судьбы Трампу будет способствовать успех и на президентском посту.НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖБританского политика и бывшего главы Партии за независимость Соединенного Королевства Найджела Фараджа справедливо можно назвать "отцом Brexit". Именно он возглавлял британских евроскептиков, пламенно желая выхода своей страны из Евросоюза и делая для этого все возможное.В качестве лидера британских правых евроскептиков он еще в 2014 году выиграл общенациональные выборы в Великобритании, став настоящим слоном в тихой политической посудной лавке Соединенного Королевства. Многие британцы нашли близкими для себя высказываемые Фараджем идеи. Политик не только вознамерился вывести "Туманный альбион" из ЕС, но и жестко высказывался в отношении мигрантов и единой европейской валюты. В том числе благодаря его стараниям резко усилились позиции британских правых в парламенте страны.Однако ключевое сражение всей его жизни было еще впереди. Звездный час Фараджа наступил 23 июня, когда возглавляемые им политические силы одержали победу на референдуме по выходу Великобритании из Евросоюза. При этом как и в случае с победой Трампа, большинство экспертов предсказывали Фараджу и его партии поражение. Но судьба решила отблагодарить этого человека, так активно и напористо шедшего к своей цели и в итоге достигшего ее. Однако спустя несколько дней после триумфального для себя народного волеизъявления Фарадж объявил об уходе в отставку с поста главы своей партии, объяснив это тем, что уже достиг всего, чего хотел. Впрочем, не исключено, что мы еще увидим его на политическом небосклоне Соединенного Королевства.РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН2016 год начался для турецкого президента, мягко говоря, не очень. Прежде всего, его головной болью были курды, с которыми он вел бои на юго-востоке страны и которые постепенно укрепляли свое положение в соседней Сирии. Перед Эрдоганом во весь рост вставала перспектива создания отдельного курдского государства, что означало бы распад Турции в ее нынешних границах.Кроме того, его положение усугублялось ссорой с Россией после уничтожения турками в ноябре 2015 бомбардировщика российских ВКС . После этого Москва ввела против Анкары экономические санкции. В довесок к этому во многом разрушенными оказались прежде неплохие отношения с США и ЕС. Казалось, что дальнейшая политическая судьба самого Эрдогана крайне незавидна.И действительно, в июле 2016 года в стране произошла попытка военного переворота, целью которой было устранение турецкого президента. Однако ему, кажется, благоволила сама судьба. Эрдоган успел покинуть отель в Мармарисе буквально за 10-15 минут до того, как туда явились вооруженные мятежники. "Он разминулся со смертью на минуты", – сказал позже один высокопоставленный турецкий чиновник. После этого восставшие задумали сбить самолет президента, однако у предназначенного для этого истребителя не оказалось топлива. В итоге Эрдоган остался невредим, что и предопределило его победу над мятежниками. Неудавшийся переворот позволил ему начать крупную чистку среди окружения и укрепить свою власть в стране. Кроме того, непростое положение Эрдогана внутри страны заставило его искать союзников вовне, и он пошел на примирение с Россией. Вскоре Москва сняла экономические санкции, а также пошла на договоренность с Анкарой, позволившей последней начать операцию против досаждавших Эрдогану курдов в Сирии. В целом 2016 год стал для турецкого президента временем восстановления пошатнувшихся ранее позиций.МАРИН ЛЕ ПЕНПрошедший год можно назвать удачным и для главы французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. На фоне роста евроскептических настроений на континенте и британском референдуме за выход из ЕС, ее партия становится все более популярной среди рядовых французов, которые видят в Ле Пен политика, способного реально изменить ситуацию в стране к лучшему.В свои программных речах она неоднократно заявляла о необходимости сближения с Россией и отмене санкций, а также призывала ужесточить миграционное законодательство Франции. За это ее называли "политическим маргиналом" и скептически относились к ее перспективам в большой политике.Однако масштабный миграционный кризис вкупе с террористической угрозой заставили французов обратить свои взоры к "Национальному фронту". Ле Пен неплохо выступила на муниципальных выборах в 2015 году. А в прошлом году она объявила об участии в президентских выборах-2017.При этом ее популярность стремительно растет. Не так давно она впервые вошла в рейтинг 50 самых влиятельных личностей Франции, сразу заняв 37 место. В то же врем авторитетная американская газета The New York Times заявила, что политик вполне может повторить успех Дональда Трампа. Посмотрим, как Ле Пен проявит себя на президентских выборах, но уже сейчас очевидно одно: ее политическая карьера идет на подъем. ФРАНСУА ФИЙОНРепутацию политического аутсайдера имел всего лишь полгода назад и нынешний фаворит французской президентской гонки Франсуа Фийон, который, кстати, также как и Ле Пен намерен улучшить отношения с Россией. Всего лишь несколько месяцев назад никто не мог предсказать его победу на республиканских праймериз, а СМИ презрительно называли его "господин никто".Тем не менее, он смог победить своих оппонентов Алена Жюппе и Николя Саркози, став единым кандидатом от республиканцев на предстоящих через несколько месяцев выборах. Он сумел в простой и доходчивой форме объяснить избирателям свою позицию. А его идеи по основным внутри и внешнеполитическим проблемам Франции нашли живой отклик у граждан. Неудивительно поэтому, что рейтинг Фийона все последние месяцы рос как на дрожжах, а сам он из аутсайдера превратился в явного фаворита президентской гонки.Таким образом, 2016 год стал временем стремительного взлета политика. Как говорят эксперты, именно он с большой долей вероятности и станет вскоре новым главой Пятой республики.ИГОРЬ ДОДОНТакже в число политических счастливчиков 2016 года вполне можно включить нынешнего президента Молдавии Игоря Додона. Выступающий за приоритетное развитие отношений с Россией, он вырвал победу у сторонницы евроинтеграции и по совместительству гражданки Румынии Майи Санду.При этом победил Додон в условиях, когда политическая элита странынастойчиво пытается затащить ее в Евросоюз, в том числе рассматриваявариант включения Молдавии в состав Румынии. Тем не менее, Додон сумел привлечь на свою сторонупростой народ, по горло сытый пустыми обещаниями и провальной социально-экономической политикой евроинтеграторовразных мастей.Таким образом, ушедший год приподнес нам немало сюрпризов в виде неожиданных политических триумфов. И последствия этих событий нам еще предстоит оценить в дальнейшем.

СОЧИ 24