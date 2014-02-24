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Самые сексуальные телеведущие года
26 декабря 2016, понедельник, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Некоторые теледивы настолько
откровенно явили зрителям свои прелести, что их пришлось одевать прямо по ходу
программы. Ведущие либо частично обнажаются, либо ведут передачи в слишком
откровенных платьях.
Одна девушка начала вести эфир в очень
коротком платье, из-за чего продюсеру пришлось протянуть ей кофту, чтобы та
прикрылась. На недоумение ведущей продюсер ответил, что зрители в шоке и
присылают гневные сообщения.
Другая журналистка появилась на экране в блузке с
глубоким вырезом и в какой-то момент начала подпрыгивать перед камерой. В
результате таких упражнений журналистке пришлось поправлять бюстгальтер прямо в эфире, передает Mirror.
Но самым смелым оказался выход
ведущей в эфир из океана. Она начала вести передачу в купальнике. Эффектно нырнув
в прибой, девушка столь же ослепительно потеряла верх от бикини, что привело ее
коллег в шок.
Источник:
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