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Самые сексуальные телеведущие года

26 декабря 2016, понедельник, 18:00 – ИА СОЧИ-24

Самые сексуальные телеведущие года
Самые сексуальные телеведущие года
Западные СМИ собрали в одном видеоролике самые яркие появления девушек-телеведущих в эфире. Изюминка в том, что одеты они были не самым подобающим образом для ТВ.
Некоторые теледивы настолько
откровенно явили зрителям свои прелести, что их пришлось одевать прямо по ходу
программы. Ведущие либо частично обнажаются, либо ведут передачи в слишком
откровенных платьях.

Одна девушка начала вести эфир в очень
коротком платье, из-за чего продюсеру пришлось протянуть ей кофту, чтобы та
прикрылась. На недоумение ведущей продюсер ответил, что зрители в шоке и
присылают гневные сообщения.

Другая журналистка появилась на экране в блузке с
глубоким вырезом и в какой-то момент начала подпрыгивать перед камерой. В
результате таких упражнений журналистке пришлось поправлять бюстгальтер прямо в эфире, передает Mirror.
Но самым смелым оказался выход
ведущей в эфир из океана. Она начала вести передачу в купальнике. Эффектно нырнув
в прибой, девушка столь же ослепительно потеряла верх от бикини, что привело ее
коллег в шок.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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