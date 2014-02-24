Самые сексуальные телеведущие года

26 декабря 2016, понедельник, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Самые сексуальные телеведущие года

Западные СМИ собрали в одном видеоролике самые яркие появления девушек-телеведущих в эфире. Изюминка в том, что одеты они были не самым подобающим образом для ТВ.Некоторые теледивы настолькооткровенно явили зрителям свои прелести, что их пришлось одевать прямо по ходупрограммы. Ведущие либо частично обнажаются, либо ведут передачи в слишкомоткровенных платьях.Одна девушка начала вести эфир в оченькоротком платье, из-за чего продюсеру пришлось протянуть ей кофту, чтобы таприкрылась. На недоумение ведущей продюсер ответил, что зрители в шоке иприсылают гневные сообщения.Другая журналистка появилась на экране в блузке сглубоким вырезом и в какой-то момент начала подпрыгивать перед камерой. Врезультате таких упражнений журналистке пришлось поправлять бюстгальтер прямо в эфире, передает Mirror.Но самым смелым оказался выходведущей в эфир из океана. Она начала вести передачу в купальнике. Эффектно нырнувв прибой, девушка столь же ослепительно потеряла верх от бикини, что привело ееколлег в шок.

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