Самые странные новогодние традиции

30 декабря 2016, пятница, 19:44 – ИА СОЧИ-24



Самые странные новогодние традиции

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция", – каждый год перед главным зимним праздником говорит россиянам практически со всех телеканалов Женя Лукашин из культовой советской "Иронии судьбы, или С легким паром". Оказывается, в других странах есть не менее странные традиции.Надеть разноцветноенижнее бельеУ жителей Мексики, Бразилии, Боливии иостальной части Южной Америки есть традиция надевать в новогоднюю ночьразноцветное белье. При этом оно должно быть непременно ярким.Жители верят, что надевая разноцветное белье,они таким образом приманивают удачу и любовь в наступающем году. Красный цвет означаетудачу в любви, а желтый символизирует богатство и деньги.Празднование новогогода на кладбищеЕсть в Чили маленький городок Талька, известныйблагодаря необычной и жутковатой традиции отмечать Новый год. Местные жителипразднуют его со своими умершими родственниками.Двери кладбища для жителей города открываются в23 00. На кладбище включают классическую музыку и зажигают приглушенные огни.Традиция родилась относительно недавно – в 1995 году, и нашла отклик средичилийцев.Сжигание чучелВ Эквадоре есть новогодняя традиция,идентичная Масленичной. Жители страны делают чучела, а в полночь их сжигают. Куклы,сделанные почти в человеческий рост, наполняют газетами, щепками и другойветошью, а затем наряжают.Согласно поверью, этот обряд разрушает всеплохое, что произошло за уходящий год. Кроме того, чучело у эквадорцевсимволизирует невезение. Сжигая его, местные верят, что грядущий год будетсчастливей и удачливей предыдущего. "Ужин для одного" В Германии с 1972 года соблюдается традиция – смотретьв канун Нового года одну и ту же программу. Те же диалоги, те же сценарии иничего нового.Каждый год в полночь немцы смотрят британскоешоу "Ужин для одного" (Dinner for One). Происхождение этой традиции неизвестно,но она настолько популярна, что ее назвали "одинаковой ежегодной процедурой".Немцам самим нравится смотреть шоу. Очень напоминает нашу негласную традицию -смотреть в канун Нового года "Иронию судьбы или С легким паром", не так ли?..Разбитая посуда удвери соседаСтранная новогодняя традиция существует и вДании. Местные бросают посуду к двери соседа. Интересно, что соседи на это незлятся, а наоборот, радуются и отвечают тем же. Семья с самой большой горой разбитой посудысчитается самой счастливой и удачливой. Это означает, что у нее много верных ипреданных друзей."Правило первой ноги"Англичане и шотландцы, как люди консервативные, придерживаютсядревней приметы "первой ноги", привитой еще кельтами 1500 лет назад. Якобы, вновом году счастье и достаток будут с тем, чей порог в новом году первымпереступит молодой симпатичный мужчина-брюнет. В его карманах должны быть как минимум деньги. Полныйджентльменский набор изобилия включает в себя соль, каменный уголь и краюхухлеба, а лучше – фляжку виски.Кормление петухов срукБелорусские любительницы фольклора любят в Новый годкормить петухов с рук. Перед голодной птицей выстраивается ряд девиц, желающих выйтизамуж.К кому петух подойдет и начнет клевать зерно с руки, та ипойдет под венец раньше всех подруг. Связано это с тем, что петух символизируетмужское начало.

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