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Самые жестокие правители
21 февраля 2017, вторник, 08:00 – ИА СОЧИ-24
Роберт Мугабе не видит себе достойного соперника на
предстоящих в 2018 году президентских выборах. С ним полностью согласна его
молодая (51 год) супруга Грейс. "Однажды, когда бог решит, что Мугабе
умрёт, он мёртвым появится в качестве кандидата в бюллетене – и вы увидите, как
люди голосуют за мёртвого Мугабе. Я серьёзно вам говорю, что люди любят своего
президента", – заявила первая леди Зимбабве.Маленький Роберт появился на свет 21 февраля 1924 в Кутаме.
Страна тогда называлась не Зимбабве, а Южная Родезия: весь цивилизованный мир знал
о жестоком режиме апартеида в этой британской колонии – почти таком же, как в
ЮАР. Ну и советские школьники были осведомлены, что именно по ее территории
протекает знаменитая река Лимпопо. Мугабе учился в католической школе, позже
сам работал учителем. Власть белых расистов дала ему стипендию на обучение в
университетском колледже Форт-Нэйр в Южной Африке, который Роберт окончил в
1951 со степенью бакалавра гуманитарных наук. Затем Мугабе получил еще четыре
ученых степени – в области образования, экономики, права и управления. Немного пожив в соседней Гане, Роберт вернулся на родину и
возглавил борьбу против "белых колонизаторов". Деятельность его
партии "Африканский национальный союз Зимбабве" (ЗАНУ) увенчалась
успехом: Мугабе встал во главе государства – в 1980 в качестве премьера, а с
1987-го – президента. С 1990 года зимбабвийцы с завидным упорством переизбирают
своего любимца на новый шестилетний срок – не всегда, правда, добровольно.
Иногда родная армия помогает гражданам сделать правильный выбор. Правительство Мугабе критикуют как внутри страны, так и на
международной арене. За ним числятся пытки и убийства 70 000 человек, 70%
уровень безработицы и 500% уровень инфляции. Главная претензия к Мугабе –
"черный передел", насильственное изъятие земли у белых граждан с
передачей их ферм безземельным крестьянам и ветеранам войны. Особо возмущает
правозащитников тот факт, что в Зимбабве приняты законы против гомосексуалистов.
Правда, президент обещал их отменить, как только у однополой пары родится
первый ребенок. Не меньшими достоинствами обладает президент Экваториальной
Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пришел к власти в 1979 году, выдернув
президентское кресло из-под собственного дяди, который намеревался занимать его
пожизненно. Дяди отдали под суд и быстро расстреляли, а Теодоро президентствует
по сей день. Большинство из 500 000 жителей Экваториальной Гвинеи живут на 1
доллар в день – при том, что в территориальных водах страны в 1991 году
обнаружили богатейшие запасы нефти.Львиная доля прибыли от нефтедобычи направляется на
банковский счет Обианга. Что же касается сограждан, то, по словам президента,
они вовсе не бедны – просто привыкли так жить. И попробуй ему не поверить: ведь
в 2003 году государственное радио объявило, что Теодоро Обианг Нгема подобен
Богу на небесах и находится в постоянном контакте со Всемогущим.
Соответственно, он обладает "всею властью над людьми и вещами".
Крупнейшее африканское государство Судан возглавляет
президент Омар Хасан Ахмад аль-Башир. История его правления немногим отличается
от биографий его коллег по клубу. Пришел к власти в результате военного
переворота, приостановил действие конституции, отменил Законодательное собрание,
запретил политические партии. Жизнь суданцев регулируется шариатом – даже на
юге страны, с его преимущественно христианским населением. Ахмад аль-Башир известен
организацией массовых убийств чернокожих граждан во время конфликта в Дарфуре.
Из-за гражданской войны в Южном Судане между черным и арабским населением около
3 миллионов человек стали беженцами. В 2009 году Международный уголовный суд
впервые за всю историю своего существования выписал ордер на арест действующего
руководителя государства. На это аль-Башир заявил, что авторы ордера могут его
съесть.В Саудовской Аравии выборов никогда не было – там правит
король. До последнего времени полная свобода действий предоставлялась
шариатской полиции, которая руководствовалась своими понятиями о том, что такое
закон. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз сменил на престоле
почившего отца в 2015 году. Начало правления отмечено резким ростом числа
смертных казней: с 26 января по 16 июня 2015 года казнены 90 осужденных, в их
числе и шиитский лидер Ан-Нимр. Оппозиционерам за участие в демонстрациях
грозит смертная казнь через распятие. Королевская
кровь от казни тоже не спасает: в 2016 году был казнен один из принцев за
совершенное тремя годами ранее убийство человека в драке. Женщин в Саудовской Аравии особо оберегают. Незамужним нельзя
путешествовать, работать или посещать врача без разрешения мужчины-опекуна. Даже
машину водить запрещено – хотя в последнее время в этом вопросе, кажется,
наметились послабления. Ну а попытки легкомысленного поведения пресекаются
такими радикальными методами, как побитие камнями или прилюдное отсекание
головы. Кстати, соучастникам мужского пола в этих случаях тоже достается – но не
так больно.
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