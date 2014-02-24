Самые жестокие правители

21 февраля 2017, вторник, 08:00 – ИА СОЧИ-24



Самые жестокие правители

Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru.Роберт Мугабе не видит себе достойного соперника напредстоящих в 2018 году президентских выборах. С ним полностью согласна егомолодая (51 год) супруга Грейс. "Однажды, когда бог решит, что Мугабеумрёт, он мёртвым появится в качестве кандидата в бюллетене – и вы увидите, каклюди голосуют за мёртвого Мугабе. Я серьёзно вам говорю, что люди любят своегопрезидента", – заявила первая леди Зимбабве.Маленький Роберт появился на свет 21 февраля 1924 в Кутаме.Страна тогда называлась не Зимбабве, а Южная Родезия: весь цивилизованный мир знало жестоком режиме апартеида в этой британской колонии – почти таком же, как вЮАР. Ну и советские школьники были осведомлены, что именно по ее территориипротекает знаменитая река Лимпопо. Мугабе учился в католической школе, позжесам работал учителем. Власть белых расистов дала ему стипендию на обучение вуниверситетском колледже Форт-Нэйр в Южной Африке, который Роберт окончил в1951 со степенью бакалавра гуманитарных наук. Затем Мугабе получил еще четыреученых степени – в области образования, экономики, права и управления. Немного пожив в соседней Гане, Роберт вернулся на родину ивозглавил борьбу против "белых колонизаторов". Деятельность егопартии "Африканский национальный союз Зимбабве" (ЗАНУ) увенчаласьуспехом: Мугабе встал во главе государства – в 1980 в качестве премьера, а с1987-го – президента. С 1990 года зимбабвийцы с завидным упорством переизбираютсвоего любимца на новый шестилетний срок – не всегда, правда, добровольно.Иногда родная армия помогает гражданам сделать правильный выбор. Правительство Мугабе критикуют как внутри страны, так и намеждународной арене. За ним числятся пытки и убийства 70 000 человек, 70%уровень безработицы и 500% уровень инфляции. Главная претензия к Мугабе –"черный передел", насильственное изъятие земли у белых граждан спередачей их ферм безземельным крестьянам и ветеранам войны. Особо возмущаетправозащитников тот факт, что в Зимбабве приняты законы против гомосексуалистов.Правда, президент обещал их отменить, как только у однополой пары родитсяпервый ребенок. Не меньшими достоинствами обладает президент ЭкваториальнойГвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пришел к власти в 1979 году, выдернувпрезидентское кресло из-под собственного дяди, который намеревался занимать егопожизненно. Дяди отдали под суд и быстро расстреляли, а Теодоро президентствуетпо сей день. Большинство из 500 000 жителей Экваториальной Гвинеи живут на 1доллар в день – при том, что в территориальных водах страны в 1991 годуобнаружили богатейшие запасы нефти.Львиная доля прибыли от нефтедобычи направляется набанковский счет Обианга. Что же касается сограждан, то, по словам президента,они вовсе не бедны – просто привыкли так жить. И попробуй ему не поверить: ведьв 2003 году государственное радио объявило, что Теодоро Обианг Нгема подобенБогу на небесах и находится в постоянном контакте со Всемогущим.Соответственно, он обладает "всею властью над людьми и вещами".Крупнейшее африканское государство Судан возглавляетпрезидент Омар Хасан Ахмад аль-Башир. История его правления немногим отличаетсяот биографий его коллег по клубу. Пришел к власти в результате военногопереворота, приостановил действие конституции, отменил Законодательное собрание,запретил политические партии. Жизнь суданцев регулируется шариатом – даже наюге страны, с его преимущественно христианским населением. Ахмад аль-Башир известенорганизацией массовых убийств чернокожих граждан во время конфликта в Дарфуре.Из-за гражданской войны в Южном Судане между черным и арабским населением около3 миллионов человек стали беженцами. В 2009 году Международный уголовный судвпервые за всю историю своего существования выписал ордер на арест действующегоруководителя государства. На это аль-Башир заявил, что авторы ордера могут егосъесть.В Саудовской Аравии выборов никогда не было – там правиткороль. До последнего времени полная свобода действий предоставляласьшариатской полиции, которая руководствовалась своими понятиями о том, что такоезакон. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз сменил на престолепочившего отца в 2015 году. Начало правления отмечено резким ростом числасмертных казней: с 26 января по 16 июня 2015 года казнены 90 осужденных, в ихчисле и шиитский лидер Ан-Нимр. Оппозиционерам за участие в демонстрацияхгрозит смертная казнь через распятие. Королевскаякровь от казни тоже не спасает: в 2016 году был казнен один из принцев засовершенное тремя годами ранее убийство человека в драке. Женщин в Саудовской Аравии особо оберегают. Незамужним нельзяпутешествовать, работать или посещать врача без разрешения мужчины-опекуна. Дажемашину водить запрещено – хотя в последнее время в этом вопросе, кажется,наметились послабления. Ну а попытки легкомысленного поведения пресекаютсятакими радикальными методами, как побитие камнями или прилюдное отсеканиеголовы. Кстати, соучастникам мужского пола в этих случаях тоже достается – но нетак больно.

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