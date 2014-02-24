ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Самые жестокие правители

21 февраля 2017, вторник, 08:00 – ИА СОЧИ-24

Самые жестокие правители
Самые жестокие правители
Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru.
Роберт Мугабе не видит себе достойного соперника на
предстоящих в 2018 году президентских выборах. С ним полностью согласна его
молодая (51 год) супруга Грейс. "Однажды, когда бог решит, что Мугабе
умрёт, он мёртвым появится в качестве кандидата в бюллетене – и вы увидите, как
люди голосуют за мёртвого Мугабе. Я серьёзно вам говорю, что люди любят своего
президента", – заявила первая леди Зимбабве.Маленький Роберт появился на свет 21 февраля 1924 в Кутаме.
Страна тогда называлась не Зимбабве, а Южная Родезия: весь цивилизованный мир знал
о жестоком режиме апартеида в этой британской колонии – почти таком же, как в
ЮАР. Ну и советские школьники были осведомлены, что именно по ее территории
протекает знаменитая река Лимпопо. Мугабе учился в католической школе, позже
сам работал учителем. Власть белых расистов дала ему стипендию на обучение в
университетском колледже Форт-Нэйр в Южной Африке, который Роберт окончил в
1951 со степенью бакалавра гуманитарных наук. Затем Мугабе получил еще четыре
ученых степени – в области образования, экономики, права и управления. Немного пожив в соседней Гане, Роберт вернулся на родину и
возглавил борьбу против "белых колонизаторов". Деятельность его
партии "Африканский национальный союз Зимбабве" (ЗАНУ) увенчалась
успехом: Мугабе встал во главе государства – в 1980 в качестве премьера, а с
1987-го – президента. С 1990 года зимбабвийцы с завидным упорством переизбирают
своего любимца на новый шестилетний срок – не всегда, правда, добровольно.
Иногда родная армия помогает гражданам сделать правильный выбор. Правительство Мугабе критикуют как внутри страны, так и на
международной арене. За ним числятся пытки и убийства 70 000 человек, 70%
уровень безработицы и 500% уровень инфляции. Главная претензия к Мугабе –
"черный передел", насильственное изъятие земли у белых граждан с
передачей их ферм безземельным крестьянам и ветеранам войны. Особо возмущает
правозащитников тот факт, что в Зимбабве приняты законы против гомосексуалистов.
Правда, президент обещал их отменить, как только у однополой пары родится
первый ребенок. Не меньшими достоинствами обладает президент Экваториальной
Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пришел к власти в 1979 году, выдернув
президентское кресло из-под собственного дяди, который намеревался занимать его
пожизненно. Дяди отдали под суд и быстро расстреляли, а Теодоро президентствует
по сей день. Большинство из 500 000 жителей Экваториальной Гвинеи живут на 1
доллар в день – при том, что в территориальных водах страны в 1991 году
обнаружили богатейшие запасы нефти.Львиная доля прибыли от нефтедобычи направляется на
банковский счет Обианга. Что же касается сограждан, то, по словам президента,
они вовсе не бедны – просто привыкли так жить. И попробуй ему не поверить: ведь
в 2003 году государственное радио объявило, что Теодоро Обианг Нгема подобен
Богу на небесах и находится в постоянном контакте со Всемогущим.
Соответственно, он обладает "всею властью над людьми и вещами". 
Крупнейшее африканское государство Судан возглавляет
президент Омар Хасан Ахмад аль-Башир. История его правления немногим отличается
от биографий его коллег по клубу. Пришел к власти в результате военного
переворота, приостановил действие конституции, отменил Законодательное собрание,
запретил политические партии. Жизнь суданцев регулируется шариатом – даже на
юге страны, с его преимущественно христианским населением. Ахмад аль-Башир известен
организацией массовых убийств чернокожих граждан во время конфликта в Дарфуре.
Из-за гражданской войны в Южном Судане между черным и арабским населением около
3 миллионов человек стали беженцами. В 2009 году Международный уголовный суд
впервые за всю историю своего существования выписал ордер на арест действующего
руководителя государства. На это аль-Башир заявил, что авторы ордера могут его
съесть.В Саудовской Аравии выборов никогда не было – там правит
король. До последнего времени полная свобода действий предоставлялась
шариатской полиции, которая руководствовалась своими понятиями о том, что такое
закон. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз сменил на престоле
почившего отца в 2015 году. Начало правления отмечено резким ростом числа
смертных казней: с 26 января по 16 июня 2015 года казнены 90 осужденных, в их
числе и шиитский лидер Ан-Нимр. Оппозиционерам за участие в демонстрациях
грозит смертная казнь через распятие.  Королевская
кровь от казни тоже не спасает: в 2016 году был казнен один из принцев за
совершенное тремя годами ранее убийство человека в драке. Женщин в Саудовской Аравии особо оберегают. Незамужним нельзя
путешествовать, работать или посещать врача без разрешения мужчины-опекуна. Даже
машину водить запрещено – хотя в последнее время в этом вопросе, кажется,
наметились послабления. Ну а попытки легкомысленного поведения пресекаются
такими радикальными методами, как побитие камнями или прилюдное отсекание
головы. Кстати, соучастникам мужского пола в этих случаях тоже достается – но не
так больно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:15
В Москве найдено тело восьмиклассницы

В одной из квартир на Бибиревской улице обнаружена мертвой восьмиклассница..»

сегодня, 09:00
Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина

Киев оскорбил память постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Украинские политики и общественные деятели радуются смерти россиянина, оставляя глумливые комментарии в соцсетях...»

сегодня, 08:44
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд

В московском стрелковом клубе подросток ранил инструктора из пистолета и скрылся. Позже тело юноши было обнаружено на железнодорожной станции...»

сегодня, 08:16
На северо-востоке Москвы пенсионер напал с ножом на сыновей

В столице 67-летний мужчина в ходе конфликта напал с ножом на своих сыновей..»

сегодня, 08:00
Самые жестокие правители

Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru...»

вчера, 22:29
Яркие высказывания Виталия Чуркина

Ушел из жизни один из ярчайших дипломатов – представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался в Нью-Йорке, на своем рабочем месте за день до 65-летия. Dni.Ru собрали самые эмоциональные высказывания Виталия Ивановича, которые запомнились не только мировым политикам, но и простым людям...»

вчера, 22:13
Что нужно знать о банкротстве физлиц

Не так давно понятия "разорился" или "обанкротился" по отношению к конкретному человеку применяли разве что в бытовом обиходе, в российской юридической практике банкротом могла стать только организация – то есть юридическое лицо. Осенью 2016 года вступил в силу закон, позволяющий признавать финансово несостоятельными физлиц. Кого могут посчитать банкротом и нужно ли этого бояться, разбирались Dni.Ru...»

вчера, 22:01
Первый месяц Трампа: война или мир

Первый месяц нахождения у власти президента США Дональда Трампа прошел под знаком запретов и скандалов. Новый глава Белого дома пока не показал себя мудрым правителем, но зато успел рассориться с журналистами и настроить против себя часть населения страны...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:15
В Москве найдено тело восьмиклассницы

В одной из квартир на Бибиревской улице обнаружена мертвой восьмиклассница..»

сегодня, 09:00
Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина

Киев оскорбил память постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Украинские политики и общественные деятели радуются смерти россиянина, оставляя глумливые комментарии в соцсетях...»

сегодня, 08:44
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд

В московском стрелковом клубе подросток ранил инструктора из пистолета и скрылся. Позже тело юноши было обнаружено на железнодорожной станции...»

сегодня, 08:16
На северо-востоке Москвы пенсионер напал с ножом на сыновей

В столице 67-летний мужчина в ходе конфликта напал с ножом на своих сыновей..»

сегодня, 08:00
Самые жестокие правители

Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru...»

вчера, 22:29
Яркие высказывания Виталия Чуркина

Ушел из жизни один из ярчайших дипломатов – представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался в Нью-Йорке, на своем рабочем месте за день до 65-летия. Dni.Ru собрали самые эмоциональные высказывания Виталия Ивановича, которые запомнились не только мировым политикам, но и простым людям...»

вчера, 22:13
Что нужно знать о банкротстве физлиц

Не так давно понятия "разорился" или "обанкротился" по отношению к конкретному человеку применяли разве что в бытовом обиходе, в российской юридической практике банкротом могла стать только организация – то есть юридическое лицо. Осенью 2016 года вступил в силу закон, позволяющий признавать финансово несостоятельными физлиц. Кого могут посчитать банкротом и нужно ли этого бояться, разбирались Dni.Ru...»

вчера, 22:01
Первый месяц Трампа: война или мир

Первый месяц нахождения у власти президента США Дональда Трампа прошел под знаком запретов и скандалов. Новый глава Белого дома пока не показал себя мудрым правителем, но зато успел рассориться с журналистами и настроить против себя часть населения страны...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.