Самые жуткие катастрофы 2016 года

25 декабря 2016, воскресенье, 12:29 – ИА СОЧИ-24



Самые жуткие катастрофы 2016 года

Конец года – традиционно время подведения итогов и, к сожалению, не всегда радостных. Уходящий 2016-й стал богатым на политические и экономические события, а также на трагедии, унесшие сотни жизней.КРУШЕНИЕ ТУ-154Самолeт Минобороны России Ту-154 начал свой маршрут с подмосковного аэродрома"Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолетпропал с радаров в 05:40 мск, 25 декабря, спустя 20 минут после вылета изсочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены вакватории Черного моря.По последним данным,на борту находились 92 человек, в том числе 8 членов экипажа, девять журналистови 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, среди них руководитель народныйартист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов.Версия теракта уже была исключена из списка основных. Рассматривается вероятность ошибки пилотирования, а также технической неисправности.Теракт в берлинеЕвросоюз 19 декабря потрясла трагедия. Беженец из Пакистана на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами теракта стали более десятка человек. Еще около 50 попали в больницы в тяжелом состоянии. Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка поздно вечером, когда на ярмарке было больше всего посетителей. Фура проехала по территории ярмарки около 80 метров. У тягача были польские номера. Водитель попытался скрыться, но был схвачен. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, был найден мертвым.Оказалось, что при расследовании теракта правоохранительные органы Берлина совершили чудовищную ошибку. Оперативники признали, что поймали не того человека: настоящий преступник все еще на свободе. Следователи сообщили об этом местным спецслужбам. Все силы полиции Берлина подключились к поиску настоящего преступника. Теракты в ТурцииВ уходящем году Турцию сотрясла целая серия терактов. Так, 13 марта вечером в центре Стамбула на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра в момент большого скопления людей взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек, пострадали 125.Еще один теракт был совершен 25 мая в городе Даргечит провинции Мардин. При подрыве автомобиля со взрывчаткой, направленном курдскими повстанцами на военный лагерь, погибли 20 турецких солдат и 15 получили ранения.Вечером 28 июня три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.Бельгийские теракты Серия терактов произошла 22 марта в столице Бельгии Брюсселе. Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Брюсселя, еще два – в метро. Об ответственности за теракты заявила запрещенная в России террористическая группировка "ИГ".При взрыве в аэропорту погибли 14 человек, 20 скончались в метро, 230 человек ранены. После трагедии в Бельгии был объявлен трехдневный траур.Бельгийская полиция сообщила имена двух смертников, совершивших самоподрыв. Ими были названы братья Ибрахим и Халид Эль Бакрауи, уроженцы Бельгии. Первый совершил теракт в аэропорту, второй – в метро. Через некоторое время был установлен также второй камикадзе из аэропорта – им оказался марокканец Наджим Лаашрауи. Был задержан и третий из подозреваемых, снятых камерой наблюдения аэропорта – Файсал Шефу.Полиция сообщила, что рядом с одним из погибших предполагаемых террористов был обнаружен автомат Калашникова. Кроме того, в аэропорту было найдено третье, не сработавшее взрывное устройство.Теракт на набережной Ниццы Празднование Дня взятия Бастилии 14 июля в Ницце обернулся жуткой трагедией. В этот день около 22:30 по местному времени грузовик протаранил толпу собравшихся на Английской набережной. Люди пришли туда, чтобы посмотреть фейерверк.По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной. Кроме того, злоумышленник открыл стрельбу. По словам одного из свидетелей, водитель грузовика специально вел машину так, чтобы задавить как можно больше людей.Водитель грузовика проехал около двух километров и остановился, открыв огонь по прохожим и сотрудникам полиции, которые бросились ему наперерез и стали стрелять по грузовику. Было сделано несколько десятков выстрелов по кабине водителя, он был застрелен. В кабине правоохранители обнаружили пистолет, а также муляж огнестрельного оружия и гранаты.Как выяснилось позднее, преступникМохамед Лауэж-Булель, выходец из Туниса, взял грузовик с холодильной установкой напрокат за два дня до теракта. При въезде в город он обманул сотрудников полиции, представившись доставщиком мороженого. Полицейские поверили и пропустили его, не обыскав грузовик. После нападения в Ницце десятки человек погибли, более сотни были ранены. Водитель ликвидирован.Крушение Boeing 737-800 в РостовеBoeing 737-800 авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирамии семью членами экипажа потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта2016 года. Катастрофе сопутствовали сложные метеоусловия – сильный боковойветер и дождь. Все 62 человека, которыенаходились на борту, погибли.Лайнер разбился во время второго захода на посадку,между попытками приземлиться прошло более двух часов. По словам друзейкапитана, для него этот рейс должен был стать одним из последних, а передвылетом он жаловался на усталость.Столкновение с землей произошло наскорости более 600 километров в час с углом тангажа на пикирование более 50градусов. Анализ информации бортовых самописцев показал, что экипажсамолета осуществлял заход на посадку в режиме ручного пилотирования (автопилотвыключен).Гибель детей на Сямозере в КарелииСтрашной трагедией обернулся для детей отдых в карельском парк-отеле "Сямозеро". Трагедия произошла 18 июня. В тотдень школьники, отдыхавшие в парк-отеле, отправились в поход на лодках, однакопопали в шторм. В сплаве участвовали 47 детей и четверо инструкторов.Из-засильных волн три лодки перевернулись и пошли ко дну. Школьники и взрослые пытались доплыть до берега, носделать это удалось не всем. В результате 14 детей погибли. Трагедия произошлаприблизительно в 16:30 по мск. Следственныйкомитет России возбудил уголовное дело. Организаторов детского отдыха обвинилив оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.На предварительном этапе расследования злополучный лагерь был закрыт, а егоруководство задержано. Вчисле арестованных оказались директор оздоровительного учреждения ЕленаРешетова, ее заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы ЛарисаВасильева, Регина Иванова и Валерий Круподерщиков. За многочисленные нарушения Госинспекция труда вКарелии оштрафовала парк-отель на 505 тысяч рублей.Землетрясения в ИталииСерия землетрясений произошла в этомгоду в Италии. В центре страны 25 августа начались подземные толчки магнитудой6,0 балла. За ним последовала серия мощных афтершоков. Землетрясение привело кзначительным разрушениям небольших городов. В результате катаклизма тогдапогибли почти 300 человек, более 400 пострадали. Свыше двух тысяч человеклишились крова.Следующее землетрясение магнитудой5,5 балла ударило по столице Италии 26 октября. В результате ущерб получили такиепамятники архитектуры, как Колизей и Пантеон. От стихии пострадал и городАсколи-Пичено. Очаг залегал на глубине двухкилометров. Эпицентр расположился в 134 километрах от Рима в долинеВальнерина в горах Умбрии.Мощные подземные толчки сотряслиитальянские города и поселения и утром 30 октября. Эпицентр залегал междугородами Перуджа и Мачерата. После самого сильного толчка магнитудой 6,5 балла последовало еще два – магнитудами 4,6 и 4,1 балла. При этом колебания земли ощущалисьпо всей Италии, в том числе в Риме и Флоренции. Стихия разрушиламножество жилых домов и две церкви.

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