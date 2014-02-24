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"Самый красивый преступник" вышел на подиум
14 февраля 2017, вторник, 18:45 – ИА СОЧИ-24
Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатывает
на своей внешности. Тем более, что ему поступают соответствующие коммерческие
предложения.
Так, 13 февраля Джереми вышел на подиум в
показе марки Philipp Plein, сообщает Daily Mail. Гостями
мероприятия
стали такие знаменитости, как певица Мадонна, модель Кайли Дженнер и светская
львица Пэрис Хилтон.
Отметим, Микс прославился в 2014 году. Его
фотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния в
Facebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться
за ум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданно
набрало более 100 тысяч лайков.
После этого Джереми был
признан самым красивым и сексуальным преступником в мире. С тех пор жизнь Микса
круто изменилась: он подписал контракт на 30 тысяч долларов с голливудским
модельным агентством Blaze Models.
Напомним, мужчина вышел из тюрьмы в
марте 2016-го. Он был отпущен раньше срока за хорошее
поведение. В июне
того же года Микс показал свое
первое профессиональное фото. У 33-летнего
экс-преступника и звезды подиума есть жена и трое детей.
Источник:
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