"Самый красивый преступник" вышел на подиум

14 февраля 2017, вторник, 18:45 – ИА СОЧИ-24



"Самый красивый преступник" вышел на подиум

"Самый красивый преступник" США Джереми Микс в качестве модели вышел на подиум. Он дебютировал на нью-йоркской Неделе моды.Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатываетна своей внешности. Тем более, что ему поступают соответствующие коммерческиепредложения.Так, 13 февраля Джереми вышел на подиум впоказе марки Philipp Plein, сообщает Daily Mail. Гостямимероприятиястали такие знаменитости, как певица Мадонна, модель Кайли Дженнер и светскаяльвица Пэрис Хилтон.Отметим, Микс прославился в 2014 году. Егофотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния вFacebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взятьсяза ум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданнонабрало более 100 тысяч лайков.После этого Джереми былпризнан самым красивым и сексуальным преступником в мире. С тех пор жизнь Миксакруто изменилась: он подписал контракт на 30 тысяч долларов с голливудскиммодельным агентством Blaze Models.Напомним, мужчина вышел из тюрьмы вмарте 2016-го. Он был отпущен раньше срока за хорошееповедение. В июнетого же года Микс показал своепервое профессиональное фото. У 33-летнегоэкс-преступника и звезды подиума есть жена и трое детей.

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