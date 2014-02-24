Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
15 марта 2017, среда, 10:15 – ИА СОЧИ-24
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
Американские СМИ сместили принца Гарри с позиции самого завидного холостяка. Этот почетный пост занял 25-летний брунеец Абдул Матин. Самый завидный холостяк – сын султана Брунея Хассанала Болкиаха, чье состояние оценивается в 20 миллиардов долларов, сообщает Elite Daily. В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию в звании второго лейтенанта, после чего получил степень магистра в сфере искусств в лондонской Школе восточных и африканских исследований. Абдул Матин увлекается плаванием и игрой в поло. В соцсети Instagram опубликованы фотографии, на которых он запечатлен за штурвалом самолета. Журналистка Александра Стрикер отметила, что принц всегда слишком серьезен: "Даже позируя с милым тигренком на руках, он хмурится. Может, надеется, что серьезное выражение лица делает его привлекательным?" По ее словам, ямочка на подбородке брунейца "сражает наповал". Однако Стрикер уверена, что новоиспеченный завидный холостяк не идет ни в какое сравнение с предшественником, принцем Гарри. Напомним, что член британской королевской семьи потерял статус холостяка, когда общественность узнала о его отношениях с актрисой Меган Маркл. По данным СМИ, влюбленные успели тайно обручиться.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»