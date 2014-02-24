Самым популярным сообщением Обамы стало его прощание
12 января 2017, четверг, 08:30 – ИА СОЧИ-24
Самым популярным сообщением Обамы стало его прощание
Президент США Барак Обама готовится покинуть пост и расстаться с сопутствующими правами и обязанностями, в которые входит ведение официального аккаунта главы государства в Twitter. В день инаугурации, 20 января, он достанется Дональду Трампу.Обама уже попрощался с подписчиками. "Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет такой же, как и моя первая. Я прошу вас верить – не в мою способность создавать изменения, но в вашу", – написал он. Сообщение получило свыше 700 тысяч репостов и почти полтора миллиона лайков. Это стало рекордом для аккаунта президента США за все время его ведения Обамой, передает РИА Новости.
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»