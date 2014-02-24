Сара Джессика Паркер пошутила о российском после

Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка.
"Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?", – гласит мем, который опубликовала Паркер у себя в Instagram. Фразу сопровождает знаменитая фотография из сериала "Секс в большом городе", на которой героиня Сары Джессии сидит за компьютером и пишет очередную статью. "Я должна была это сделать", – подписала пост актриса. Она добавила, что не знает, кто придумал этот интернет-мем, но благодарна за него автору. Напомним, ранее в американских СМИ появилась неофициальная информация о том, что генпрокурор США Джефф Сешнс встречался с российским послом Сергеем Кисляком за несколько месяцев до выборов президента США. При этом, сообщалось о том, что Сешнс не упоминал об этих переговорах во время январских слушаний по утверждению его на пост генпрокурора. Позже Сешнс также подтвердил, что действительно встречался с российским дипломатом. Лидеры демократов в Конгрессе США призвали его уйти в отставку.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о заговоре генпрокурора и дипломата "медийным дном". В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу. При этом, глава государства подтвердил, что действительно был не в курсе его встреч с российским дипломатом.
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Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»
Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»
Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»
Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»