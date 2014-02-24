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Савченко готова стать украинским Пиночетом

1 марта 2017, среда, 15:59 – ИА СОЧИ-24

Савченко готова стать украинским Пиночетом
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине предстоит трудный путь к стабилизации после вооруженного конфликта. Парламентарий отметила, что готова возглавить государство в этот тяжелый период.
По словам Савченко, она готова установить в стране диктатуру и править как Августо Пиночет (чилийский диктатор. – Прим. ред.). "Конечно, он был диктатором, но в альтруистической степени. Страна была намного лучше после него, чем до него", – заявила депутат Верховной рады в интервью канадскому изданию Globe and Mail.Кроме того, она отметила, что очень уважает таких политиков, как Рональд Рейган, Маргарет Тетчер и Ангела Меркель. По всей видимости, именно с них одиозный парламентарий намерена брать примеры в случае, если займет пост главы украинского государства. "Просто чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию. Нам необходим сильный лидер, который может контролировать ситуацию, пока она переходит через следующий этап развития", – сказала Савченко.
Ранее народный депутат в очередной раз стала объектом для травли на Украине после своей поездки в Донбасс, куда она прибыла договариваться об условиях обмена пленными между Украиной и тамошними самопровозглашенными республиками. Сам факт поездки нардепа в Донбасс вызвал настоящий шквал истерики как со стороны украинских СМИ, так и среди политиков, заявивших о ее "предательстве" и "сговоре с сепаратистами". На своей пресс-конференции по итогам поездки Савченко отметила хорошее обращение с украинскими военнопленными в исправительной колонии в Макеевке. Однако эффект разорвавшей бомбы произвело заявление нардепа, которая рассказала о своих совместных стрельбах с военными Донецкой республики. "Постреляла с дэнээровцами на учебных стрельбах. Они прекрасные ребята. Мы вполне можем дружить и прекрасно сосуществовать в рамках единого государства", – заявила Савченко.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Чиновники в России стали больше зарабатывать

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сегодня, 19:46
Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

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Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

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сегодня, 18:43
Молдавия внезапно отзывает посла из России

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сегодня, 18:14
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