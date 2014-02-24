Савченко обвинили в госизмене

18 января 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Савченко обвинили в госизмене

Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны.Член фракции"Блок Петра Порошенко" Иван Винник обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) на заседании комитета Верховной рады. Он обвинил Савченко в переговорах с террористами (речь идет о правительстве ДНР и ДНР. – Прим. ред.) и подыгрывании врагам."Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и сувернитету, национальной безопасности Украины по предварительной квалификации по статье одиннадцатой – государственная измена. Факт производства вы обязаны зарегистрировать", – цитирует Винника "Украинская Правда".В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что у депутатов "есть все основания" обратиться в СБУ. "У нас есть действующее законодательство – пусть это идет в рамках действующего законодательства", – цитирует его "Укринформ". Между тем Надежда Савченко отвергла все предъявленные ей обвинения. "Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену.Мне очень стыдно за присутствующих здесь людей, которые в свое время пиарились на мне и моем имени", – цитирует депутата телеканал "112 Украина". При этом она выступила с критикой Верховной рады, заявив, что политики "дурят" людей, обещая вернуть украинцам Крым. "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людей перестали обманывать. Те, кто с высоких трибун кричит ​​вам, что Крым мы никогда не сдадим, сдали его в 2014 году", – отметила бывшая летчица. Ранее 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от полуострова, чтобы вернуть Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", – заявила внефракционный депутат.

СОЧИ 24