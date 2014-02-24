ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Савченко обвинили в госизмене

18 января 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24

Савченко обвинили в госизмене
Савченко обвинили в госизмене
Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны.
Член фракции
"Блок Петра Порошенко" Иван Винник обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) на заседании комитета Верховной рады. Он обвинил Савченко в переговорах с террористами (речь идет о правительстве ДНР и ДНР. – Прим. ред.) и подыгрывании врагам."Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и сувернитету, национальной безопасности Украины по предварительной квалификации по статье одиннадцатой – государственная измена. Факт производства вы обязаны зарегистрировать", – цитирует Винника "Украинская Правда".В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что у депутатов "есть все основания" обратиться в СБУ. "У нас есть действующее законодательство – пусть это идет в рамках действующего законодательства", – цитирует его "Укринформ". Между тем Надежда Савченко отвергла все предъявленные ей обвинения. "Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену.
Мне очень стыдно за присутствующих здесь людей, которые в свое время пиарились на мне и моем имени", – цитирует депутата телеканал "112 Украина". При этом она выступила с критикой Верховной рады, заявив, что политики "дурят" людей, обещая вернуть украинцам Крым. "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людей перестали обманывать. Те, кто с высоких трибун кричит ​​вам, что Крым мы никогда не сдадим, сдали его в 2014 году", – отметила бывшая летчица. Ранее 17 января депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила киевским властям отказаться от полуострова, чтобы вернуть Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", – заявила внефракционный депутат.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:31
Расстрел водителя Lexus в Москве попал на видео

Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»

сегодня, 19:28
На севере Москвы разбился промышленный альпинист

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист..»

сегодня, 19:15
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв

В одном из жилых домов в деревне Лаголово под Санкт-Петербургом произошел взрыв газа..»

сегодня, 19:13
Савченко обвинили в госизмене

Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны...»

сегодня, 18:46
Зюганова меняют на молодого

КПРФ на грядущих президентских выборах может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Вместо опытного политика претендентом, возможно, станет один из его более молодых соратников...»

сегодня, 18:44
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы

Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»

сегодня, 18:44
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»

сегодня, 18:30
Мужчин лишают искушений в Крещение

Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:31
Расстрел водителя Lexus в Москве попал на видео

Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»

сегодня, 19:28
На севере Москвы разбился промышленный альпинист

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист..»

сегодня, 19:15
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв

В одном из жилых домов в деревне Лаголово под Санкт-Петербургом произошел взрыв газа..»

сегодня, 19:13
Савченко обвинили в госизмене

Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны...»

сегодня, 18:46
Зюганова меняют на молодого

КПРФ на грядущих президентских выборах может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Вместо опытного политика претендентом, возможно, станет один из его более молодых соратников...»

сегодня, 18:44
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы

Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»

сегодня, 18:44
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»

сегодня, 18:30
Мужчин лишают искушений в Крещение

Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.