Савченко поймали спящей на заседании Рады

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заснула в ходе заседания. Украинский политик поролась со сном, как могла, но он оказался сильнее. Справедливости ради стоит отметить, что народный депутат провалилась в дрему всего на пару минут. Полностью попасть в объятия Морфея ей не дали выступавшие парламентарии, передает "Страна.ua". Это не первый раз, когда Надежда Савченко засыпает в Раде. Она уже проваливалась в сон на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»