Савченко сделала неожиданное предложение по Крыму

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине стоит отказаться от претензий на российский полуостров. Благодаря этому у Киева появится шанс вернуть Донбасс мирным путем, уверена она. Украинские политики продолжают спорить о том, как сохранить территориальную целостность своей страны и вернуть находящиеся под контролем ополчения территории Донбасса. В официальной риторике не перестают звучать заявления о захвате Крыма.Российский полуостров Киев упорно называет оккупированной территорией и планирует "освободить" в ближайшее время. Отказаться от этих иллюзий предложила народный депутат Украины Надежда Савченко."Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией", – цитирует парламентария "Газета.Ру".Савченко уверена, что временный отказ от претензий на Крым поможет вернуть Донбасс мирным путем, поскольку сделать это можно только за столом переговоров. Депутат предупредила: даже если ждать, что "Россия не выдержит санкций", как советуют украинские политики, о Крыме придется забыть. "На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", – добавила она.Напомним, что полуостров вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 года референдума. Всеобщее голосование было отмечено рекордно высокой явкой, абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.
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Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах...»
Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»