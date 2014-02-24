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Савченко скрыла второй список пленных украинцев
10 января 2017, вторник, 20:29 – ИА СОЧИ-24
Савченко,
проигнорировавшая угрозы тюремным сроком Службы безопасности
Украины (СБУ) в случае публикации списков пленных и пропавших без вести, рассказала
о новом подобном списке. Депутат решила не отступать от своей позиции в этом
отношении.
"Есть еще список,
который я не доработала и не могу опубликовать, потому что не знаю... – это
список разыскиваемых, но не понятно, сколько людей может оставаться
живыми", – цитирует Савченко НСН. Кроме того,
народная избранница объяснила, зачем пошла на такой рискованный для себя шаг –
публикацию списков пленных.
"Для того, чтобы после этого закончились спекуляции, и ни Москва, ни Киев не
могут больше спекулировать обменом", – отметила Савченко. Она убеждена, что эти
списки давно нужно было сделать открытыми.
Напомним, ранее Надежда
Савченко опубликовала список военнопленных на территориях Донецкой и Луганской
народных республик. Сделала она это, несмотря на предостережения СБУ. По
заверению украинского депутата, на данный момент в этом списке числятся 129
человек.
Источник:
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