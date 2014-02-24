Савченко скрыла второй список пленных украинцев

10 января 2017, вторник, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Савченко скрыла второй список пленных украинцев

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может.Савченко,проигнорировавшая угрозы тюремным сроком Службы безопасностиУкраины (СБУ) в случае публикации списков пленных и пропавших без вести, рассказалао новом подобном списке. Депутат решила не отступать от своей позиции в этомотношении."Есть еще список,который я не доработала и не могу опубликовать, потому что не знаю... – этосписок разыскиваемых, но не понятно, сколько людей может оставатьсяживыми", – цитирует Савченко НСН. Кроме того,народная избранница объяснила, зачем пошла на такой рискованный для себя шаг –публикацию списков пленных."Для того, чтобы после этого закончились спекуляции, и ни Москва, ни Киев немогут больше спекулировать обменом", – отметила Савченко. Она убеждена, что этисписки давно нужно было сделать открытыми.Напомним, ранее НадеждаСавченко опубликовала список военнопленных на территориях Донецкой и Луганскойнародных республик. Сделала она это, несмотря на предостережения СБУ. Позаверению украинского депутата, на данный момент в этом списке числятся 129человек.

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