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Савченко составила список врагов народа

23 января 2017, понедельник, 21:01 – ИА СОЧИ-24

Савченко составила список врагов народа
Савченко составила список врагов народа
Скандальная Надежда Савченко продолжает поиски врагов. На этот раз она заявила, что считает власти Украины врагом народа номер два.
По мнению бывшей летчицы и наводчицы, главным врагом Украины
остается Россия. "Мне очень хочется донести людям какую-то истину через
эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили
злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в
принципе, является нашим врагом номер два", – сказала депутат Верховной
рады.
Так Савченко объяснила, почему после встречи с лидерами ДНР
и ЛНР она описала их как "просто уставших от войны людей", а не как боевиков.
За эту встречу с Захарченко и Плотницким Надежду Савченко исключили из фракции
"Батькивщина" в Раде и парламентской делегации ПАСЕ. По мнению
украинских депутатов, она позорит страну и угрожает ее национальной
безопасности.
В марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена
российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству
журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована
указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину. После того как Савченко вернулась на родину, она часто подвергалась критике за свои высказывания,
противоречащие официальной линии Киева. Несколько дней назад она удивила своим
неожиданным предложением по Крыму. Она посоветовала украинским властям
отказаться от притязаний на полуостров ради сохранения контроля над Донбассом.В Москве на это предложение ответил пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос признания Крыма
является не дискуссионным и неоспоримым. "Мы не обсуждаем статус и будущее
российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было",
– сказал представитель Кремля.
Чуть более месяца назад депутат Надежда Савченко заявила,
что администрация президента Украины Петра Порошенко готовит ее убийство. В
телевизионном интервью бывшая летчица рассказала, что ведомство уже получило
приказ об ее устранении. "Они хотят сделать все, чтобы уничтожить,
арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или
просто уничтожить физически", – заявила Савченко и добавила, что знает
числа и дни, когда это будет происходить. При этом она не сообщила журналистам
точную дату своего предполагаемого убийства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:46
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сегодня, 21:31
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Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»

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