Савченко составила список врагов народа

23 января 2017, понедельник, 21:01 – ИА СОЧИ-24



Савченко составила список врагов народа

Скандальная Надежда Савченко продолжает поиски врагов. На этот раз она заявила, что считает власти Украины врагом народа номер два.По мнению бывшей летчицы и наводчицы, главным врагом Украиныостается Россия. "Мне очень хочется донести людям какую-то истину черезэмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таилизлобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, впринципе, является нашим врагом номер два", – сказала депутат Верховнойрады.Так Савченко объяснила, почему после встречи с лидерами ДНРи ЛНР она описала их как "просто уставших от войны людей", а не как боевиков.За эту встречу с Захарченко и Плотницким Надежду Савченко исключили из фракции"Батькивщина" в Раде и парламентской делегации ПАСЕ. По мнениюукраинских депутатов, она позорит страну и угрожает ее национальнойбезопасности.В марте 2016 года Надежда Савченко была приговоренароссийским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийствужурналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилованауказом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину. После того как Савченко вернулась на родину, она часто подвергалась критике за свои высказывания,противоречащие официальной линии Киева. Несколько дней назад она удивила своимнеожиданным предложением по Крыму. Она посоветовала украинским властямотказаться от притязаний на полуостров ради сохранения контроля над Донбассом.В Москве на это предложение ответил пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос признания Крымаявляется не дискуссионным и неоспоримым. "Мы не обсуждаем статус и будущеероссийских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было",– сказал представитель Кремля.Чуть более месяца назад депутат Надежда Савченко заявила,что администрация президента Украины Петра Порошенко готовит ее убийство. Втелевизионном интервью бывшая летчица рассказала, что ведомство уже получилоприказ об ее устранении. "Они хотят сделать все, чтобы уничтожить,арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну илипросто уничтожить физически", – заявила Савченко и добавила, что знаетчисла и дни, когда это будет происходить. При этом она не сообщила журналистамточную дату своего предполагаемого убийства.

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