Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью
30 марта 2017, четверг, 12:28 – СОЧИ-24
Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью
Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках. В столицу Германии Савченко прилетела для того, чтобы пообщаться с прессой, экспертами и политиками, сообщает Deutsche Welle. Однако теперь всех интересуют не столько мысли депутата об Украине, сколько внезапные перемены в ее внешнем облике. Чувствуется, что образ Савченко – многочасовая работа стилистов. Так, на улицах Берлина депутат появилась вовсе не босой и в мешковатой одежде, а в прекрасном, весеннем наряде. Савченко была одета в сексуальное темно-синее платье, демонстрирующее ее длинные, стройные ноги. Довершали женственный образ легкое пальто нежно-голубого цвета, элегантная сумочка и классические туфли на пятисантиметровых каблуках. Однако кардинальные перемены затронули не только гардероб Савченко, но и ее мировоззрение. Так, в беседе с одним из журналистов депутат призналась, что устала от политики и мечтает вернуться, к своей прежней деятельности. "Я летать хочу", – сказала она. Напомним, ранее Надежда Савченко взбудоражила Сети, появившись на одном из украинских телеканалов в непривычном образе. Депутат надела ярко-зеленую блузку с декольте и нанесла яркий макияж. Ранее бывшая летчица Савченко предпочитала эксцентричные и нарочито маскулинные наряды. Так, она часто появлялась на публике босой, в просторных, небрежно висящих костюмах и рубашках.
Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
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Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»