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Савченко заинтересовались спецслужбы

26 декабря 2016, понедельник, 12:15 – ИА СОЧИ-24

Савченко заинтересовались спецслужбы
Савченко заинтересовались спецслужбы
Ситуация вокруг депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко после ее недавней встречи с главами народных республик Донбасса продолжает накаляться. На этот раз она была вызвана на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.
По его словам, он крайне негативно оценивает встречу Савченко с руководителями Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. "Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи, то она будет отрицательной", – сказал Грицак. Он также заявил, что не считает нормальным, когда украинский депутат встречается с противостоящей стороной конфликта на территории каких-то третьих стран, при этом соблюдая все правила конспирации. Грицак добавил, что уже разговаривал с Савченко, и она рассказала обо всех деталях своей встречи с главами самопровозглашенных республик.
Dni.Ru напоминают, что Надежда Савченко последнее время подвергается резкой критике на Украине. Причиной этому стал ее визит 7 декабря в Минск, где она, как выяснили журналисты, встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которых официальный Киев считает "террористами" и "пособниками оккупантов". После этого в адрес Савченко посыпались обвинения в сговоре с руководителями самопровозглашенных республик. Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с ней открытие "культурного центра" ДНР и ЛНР в украинской столице.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:43
Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров

Водолазы нашли в Черном море обломки потерпевшего крушение 25 декабря самолета Минобороны Ту-154. Крупные части лайнера находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега...»

сегодня, 15:43
Володин избран председателем союзного парламента Белоруссии и России

Вячеслав Володин избран председателем парламентского собрания Белоруссии и России. Решение принято единогласно на 51-й сессии союзного парламента, которая открылась 26 декабря в Госдуме...»

сегодня, 15:29
Порошенко нашел нового врага в правительстве

Окружение президента Украины Петра Порошенко предпринимает попытки отправить в отставку главного банкира страны. Уволить руководителя Национального банка Валерию Гонтареву хотят также в "Батькивщине" и в Радикальной партии Олега Ляшко...»

сегодня, 15:29
"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

Верховный суд России вынес решение по делу "приморским партизан"..»

сегодня, 14:44
Спасатели обнаружили корпус разбившегося Ту-154

Водолазы подтвердили, что обнаруженные в миле от береговой линии Сочи обломки являются корпусом потерпевшего крушение самолета Ту-154, передает РИА Новости..»

сегодня, 14:31
Какая погода ждет москвичей на Новый год

Синоптики Гидрометцентра России составили предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве. По их мнению, с 31 декабря на 1 января будет достаточно тепло...»

сегодня, 14:29
Катастрофу Ту-154 сняли на видео

В Центре общественных связей ФСБ России рассказали об установлении очевидцев крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Более того, оказалось, что трагедию засняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов...»
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