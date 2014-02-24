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Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине

29 марта 2017, среда, 13:30 – СОЧИ-24

Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов.
Сбербанк появился на финансовом рынке Украины в конце 2007 года, сообщает Life.ru. "Дочку" создали на базе выкупленной за 150 миллионов долларов кредитной организации "НРБ-Украина". После этого банк регулярно требовал дополнительных вложений.Эксперт Максим Осадчий подсчитал, что за период активной деятельности на Украине Сбербанк инвестировал в капитал "дочки" 800 миллионов долларов. С учетом суммы выкупа "НРБ-Украины" итоговые вложения в филиал составили 950 миллионов долларов.Ранее стало известно, что украинский Сбербанк будет продан ниже номинальной стоимости – за 130 миллионов долларов (при уставном капитале в 144 миллиона долларов). Таким образом, суммарный убыток финансового учреждения составляет 820 миллионов долларов.Директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов пояснил, что перечисленные убытки уже давно были зафиксированы, поэтому на текущей консолидированной прибыли в отчетности эти потери не отразятся. "Большая часть денег, инвестированных Сбербанком на Украине, фактически была потеряна раньше в результате убытков, связанных с ухудшением качества активов из-за кризиса и девальвации", – пояснил Александр Данилов. Он отметил, что по итогам девяти месяцев 2016 года накопленный убыток "съел" три четверти всех вложений в уставный капитал "дочки".Напомним, украинский Сбербанк после продажи будет функционировать под латвийским брендом Norvik Banka. Тем не менее изменение названия и структуры собственников не означает автоматическое снятие антироссийских экономических санкций в отношении финансового учреждения, сообщает газета "Коммерсантъ".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:01
Греф забрал к себе Максимовскую

Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»

сегодня, 13:59
Максакова предъявила России требования

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»

сегодня, 13:30
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине

Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»

сегодня, 13:16
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Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес...»

сегодня, 12:14
Киев признал Милонова угрозой

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»
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