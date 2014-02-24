Сбербанк спишет долги жертв крушения Ту-154

Сбербанк принял решение списать долги, которые есть у жертв крушения перед кредитной организацией. "Но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", – цитирует "Газета.ру" министра транспорта России Максима Соколова. Чиновник выступает в качестве председателя комиссии по расследованию крушения Ту-154 в Черном море.
В течение последней недели жительница столицы 36-летняя Юлия, скончавшаяся 27 декабря после укола анестетика, сделанного врачом частной скорой помощи, жаловалась родным на сильные боли в спине, которые не снимались обычными лекарствами. Женщина страдала острым радикулитом...»
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
В течение последней недели жительница столицы 36-летняя Юлия, скончавшаяся 27 декабря после укола анестетика, сделанного врачом частной скорой помощи, жаловалась родным на сильные боли в спине, которые не снимались обычными лекарствами. Женщина страдала острым радикулитом...»
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»